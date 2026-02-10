الشراء والتجديد

تصميم هندسي باللونين الأزرق والأسود مع تأثير ثلاثي الأبعاد.

سجّل الدخول إلى خدمة Passport Advantage Online من أجل

  • شراء برنامج جديد من كتالوج العروض الرائجة من Passport Advantage
  • تجديد اشتراك ودعم برامج IBM

سجِّل الدخول إلى موقع PAO الخاص بك وانتقل إلى الشراء والتجديد وحدد كتالوج المنتجات. ابحث حسب وصف المنتج والفئة ونوع الترخيص (على سبيل المثال، الترخيص واشتراك البرنامج والدعم). إذا لم تتمكن من الوصول إلى منتج ما، تواصل مع IBM Business Partner أو مندوب مبيعات IBM المحلي للحصول على المساعدة.

تمكّنك الوظائف الإضافية من القيام بما يلي:

  • عرض التغطية المستحقة للتجديد والشراء من خلال شريك الأعمال أو مباشرة مع IBM على (SRP)
  • الاطلاع على عروض الأسعار وطلبها من مندوب المبيعات الذي تتعامل معه
  • عرض وحفظ محتويات عربة التسوق الخاصة بك
  • عرض حالة الطلبات المقدمة في آخر 30 يومًا أو عرض طلب معين عن طريق إدخال الرقم المرجعي للطلب
رجل أعمال مع بطاقة ائتمان يقوم بالتسوق عبر الإنترنت باستخدام كمبيوتر محمول على مكتب أمام الحائط في مقر العمل

من قائمة الشراء والتجديد، حدد التجديدات لعرض جميع التجديدات المعلقة التي تنتظر مراجعتك/اتخاذ إجراء.

يتوفر لديك خيار عرض

  • عروض أسعار التجديد حسب الشهر
  • تفاصيل عروض أسعار التجديد حسب الاتفاقية / العميل

عندما تكون جاهزًا للتجديد، يتوفر لديك خيار التجديد عبر الإنترنت أو عن طريق أحد شركاء أعمال IBM Business Partner أو مندوب التجديد المحلي لدى IBM.

امرأة ذات شعر مجعد ترتدي سترة صفراء وسماعة رأس، تبتسم وهي تنظر إلى يمينها.

  1. عندما تتلقى إشعارًا بعرض أسعار التجديد، انقر فوق Passport Advantage Online
  2. سجّل الدخول باستخدام معرّف IBMID وكلمة المرور ليتم توجيهك تلقائيًا إلى شاشة عرض أسعار التجديد. هناك سترى معلومات التجديد الخاصة بك مع رقم عرض أسعار التجديد الخاص بك. سترى أيضًا علامتي تبويب إضافيتين.
    • توفر علامة التبويب معلومات الحساب معلومات عن حسابك بما في ذلك رقم عميل IBM الخاص بك وتاريخ استحقاق التجديد.
    • توفر علامة التبويب مندوب المبيعات معلومات الاتصال الخاصة بمندوب مبيعات IBM الذي تتعامل معه.
  3. للتجديد ، انقر فوق "إضافة إلى عربة التسوق".
  4. من شاشة عربة التسوق، سترى جميع البنود الخاصة بتجديد اشتراكك في البرامج والدعم. لاحظ أن خطوة "التسعير" تكتمل تلقائيًا. لديك الخيار في هذه المرحلة للقيام بما يلي:
    • حذف عناصر السطر*
    • إجراء تعديلات*
    • سداد مع الخروج

      *أي تغييرات تطلبها ستعود إلى IBM قبل أن تتمكن من إكمال التجديد عبر الإنترنت.

  5. لإتمام طلبك، انقر على "إتمام الشراء".
    • أنت الآن في شاشة "إتمام الشراء - الفوترة والشحن".
    • اقرأ الشروط والأحكام وانقر على "أوافق".
    • انقر فوق الزر "استمرار".
  6. أنت الآن في صفحة المراجعة وإرسال الطلب.
    • حدد طريقة الدفع المفضلة (PPM) التي تريد استخدامها. الدفع باستخدام بطاقة الائتمان هو الإعداد الافتراضي. لديك أيضًا خيار الدفع عن طريق أمر الشراء. ملاحظة. قد تختلف طرق الدفع حسب الدولة.
    • للدفع باستخدام بطاقة الائتمان
      • اكتب رقم بطاقتك الائتمانية.
      • حدد شهر انتهاء صلاحية بطاقتك الائتمانية.
      • حدد سنة انتهاء صلاحية بطاقتك الائتمانية.
      • أدخل رمز الأمان.
        • بالنسبة لمعظم البطاقات، ابحث عن رقم مكون من 3 أرقام مطبوع على ظهر بطاقتك. يظهر بعد رقم بطاقتك وعلى يمينه.
        • بالنسبة إلى بطاقات American Express، ابحث عن رقم مكون من 4 أرقام مطبوع على الوجه الأمامي من بطاقتك. يظهر في الأعلى إما قبل أو بعد رقم بطاقتك.
        • عندما تكون جاهزاً، انقر فوق زر "إرسال".
  7. أنت الآن في شاشة تأكيد الطلب والمعلومات. تعرض هذه الشاشة الرقم المرجعي لطلبك لتجديد اشتراك البرنامج والدعم الذي تم إرساله للتو.
    • يرجى طباعة هذه الشاشة لحفظها في سجلاتك لأنها تحتوي على رقم مرجع طلبك، ومعلومات حول طريقة الدفع الخاصة بك، و وصف العناصر الموجودة في طلبك.

اكتملت عملية التجديد عبر الإنترنت التي تقوم بها.

سيدة أعمال تستخدم جهاز كمبيوتر محمول وهاتفًا محمولاً للّتسجيل في حساب مصرفي عبر الإنترنت

هل تحتاج إلى مساعدة؟ تواصل مع فريق eCustomer Care المحلي الخاص بك
اتصل الآن