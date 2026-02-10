إدارة الحسابات

تصميم هندسي باللونين الأزرق والأسود مع تأثير ثلاثي الأبعاد.

يتم استخدام إدارة الحسابات من قِبل مسؤول الاتصال الأساسي ومسؤولي الاتصال الثانويين المحددين لمنح الوصول إلى PAO وتعيين الأدوار، وأذونات التطبيقات، وصلاحيات الاستخدام لموقع Passport Advantage الخاص بك.

لمحة عامة

يتم استخدام إدارة الحسابات من قبل مسؤول الاتصال الأساسي للموقع ومسؤولي الاتصال الثانويين المعينين من أجل

  • تحديث جهات الاتصال – يساعد على ضمان بقاء أسماء المستخدمين، عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، والأدوار محدّثة دائمًا.
  • إدارة الوصول - تمكين مسؤولي الاتصال الأساسيين والثانويين من إضافة المستخدمين وحذفهم، ومنح أو رفض طلبات المستخدمين للوصول، وتحديث امتيازات الوصول والاستخدام المتعلقة بأداة كل مستخدم على نحوٍ فردي.

تحديثات جهات الاتصال

تُعدّ معلومات الاتصال الدقيقة والمُحدّثة ضرورية لأمن موقع PAO وسهولة استخدامه. فهي تُساعد على ضمان تلقّي الآخرين داخل المؤسسة إشعارات تُنبههم بشأن ما يلي:

  • التغييرات في الأدوات، مثل Passport Advantage Online، التي تدعم برنامج Passport Advantage
  • عروض أسعار التجديد القادمة لاشتراكك في برامج ودعم IBM
  • توفر نُسخ أو إصدارات جديدة من منتجات البرمجيات الخاصة بك ضمن اشتراك ودعم IBM النشط

ملاحظة: يتم منح مسؤول الاتصال الأساسي ومسؤولي الاتصال الثانويين فقط حق الوصول إلى تطبيق تحديث جهات الاتصال.

إذا كنت مسؤول الاتصال الرئيسي للموقع، فقد ترغب في تعيين تذكير في التقويم كل شهر لمراجعة هذه المعلومات المهمة.

  • حدد "إدارة الحساب" ثم اختر "تحديث جهة الاتصال".
  • قم بمراجعة وتحديث المعلومات (حسب الحاجة) لجميع جهات الاتصال. الحقول الإلزامية محددة بعلامة النجمة.
    1. الاسم الأول والأخير
    2. رقم الهاتف
    3. البريد الإلكتروني
    4. العنوان
    5. المدينة
    6. الولاية / المقاطعة
    7. الرمز البريدي
  • استخدم مربعات الاختيار للإشارة إلى نوع جهة الاتصال
    1. مسؤول الاتصال الأساسي
    3. جهة الاتصال الفنية للموقع
    4. جهة اتصال إدارية / جهة اتصال إثبات الاستحقاق
    5. جهة اتصال تجديد اشتراك البرامج والدعم
    6. جهة اتصال شحن الوسائط الخاصة "باشتراك البرامج والدعم".
    7. جهة اتصال الفوترة
  • انقر فوق إرسال للحفظ

ملاحظة: لا تسري التحديثات إلا عند النقر فوق "حفظ".

يرجى ملاحظة أن تغيير عنوان البريد الإلكتروني لأي من جهات الاتصال لا يغير عنوان البريد الإلكتروني الخاص بإشعارات ترقية المنتج. يجب على المستخدمين الذين يختارون الاشتراك في الإشعارات الإلكترونية الانتقال إلى "تنزيل البرامج والوصول إلى الوسائط" و"تعيين تفضيلاتي" لتحديث عنوان البريد الإلكتروني الخاصة بهم. 

إدارة الوصول

يسمح قسم إدارة الوصول الذي يمكن الوصول إليه من داخل إدارة الحساب، لمسؤول الاتصال الأساسي ومسؤولي الاتصال الثانويين المعينين بإجراء ما يلي:

  • تغيير أو حذف صلاحية وصول المستخدم
  • الموافقة على طلبات وصول المستخدم أو رفضها
  • إضافة مستخدمين جدد

تضمن القرارات المتخذة هنا أمان وسهولة استخدام موقع Passport Advantage الخاص بك.

عندما تقوم بتحديد "إدارة الوصول" (بصفتك مسؤول اتصال أساسي أو ثانوي)، ستصل إلى "قائمة المستخدمين".

تحديث وصول المستخدمين

  • ابدأ بمعلومات المستخدم
  • اختر دورًا
    1. مسؤولو الاتصال الثانويون (بحد أقصى 4) الذين يساعدون مسؤولي الاتصال الأساسيين فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من مستخدمي مسؤوليات إدارة الحساب.
    2. المستخدم. يمكنك منح الوصول إلى عدد غير محدود من المستخدمين
  • حدد التطبيقات والأدوات التي يجب أن يتمكن المستخدم من الوصول إليها وقم بتعيين الامتيازات.

الوصول إلى التطبيقات والأدوات

الشراء والتنزيل

  • لا يوجد
  • تنزيلات البرامج فقط
  • تنزيل البرامج والوصول إلى الوسائط فقط
  • تنزيل البرامج والوصول إلى الوسائط، وعروض الأسعار، وتصفح كتالوجات المنتجات، وتجديدات التراخيص

إعداد التقارير

  • لا يوجد | عرض

الاستحقاقات: مخزون الاستحقاقات وعمليات النشر

  • لا يوجد | عرض | تحديث

تخصيصات الاستحقاقات

  • لا يوجد | عرض | تحديث

إدارة الحسابات*

  • إدارة الوصول: لا يوجد | عرض | تحديث

  • تحديثات جهات الاتصال: لا يوجد | عرض | تحديث

  • عرض تحديث جهات الاتصال: عرض

  • المستندات المتعلقة بالحساب: لا توجد | عرض

انقر فوق إرسال للحفظ.

الموافقة على الطلبات

إذا كنت مسؤول الاتصال الأساسي أو مسؤول الاتصال الثانوي وتتمتع بامتيازات التحديث، فالأمر متروك لك لمعالجة طلبات الوصول إلى موقع PAO الخاص بك.

انقر فوق "منح" أو "رفض" على يمين اسم الطالب.

إذا اخترت منح حق الوصول، راجع

  • معلومات المستخدم من أجل الدقة
  • تبرير الأعمال. إذا لم يتم توفير أي منها، يمكنك إضافة واحد

إذا اخترت رفض الوصول، فقدم سببًا.

  • الطالب غير معروف
  • قرر مسؤول الاتصال الأساسي أن الوصول غير ضروري
  • ليس لمقدم الطلب أي علاقة عمل بهذا الموقع

انقر على إرسال للحفظ وسيتم إعلام المستخدم بقرارك.

إضافة مستخدم جديد

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات الوصول، يمكن لمسؤول الاتصال الأساسي أو الثانوي الذي يتمتع بامتيازات إدارة الوصول إضافة مستخدمين دون انتظار طلب. ما عليك سوى النقر على زر "إضافة مستخدم جديد" في شاشة إدارة الوصول واتباع الموجِّهات التي تظهر على الشاشة.

  • أدخل معرف IBM وعنوان البريد الإلكتروني للمستخدم الجديد. في معظم الحالات، ستكون نفس الطريقة.
  • انقر على علامة التحقق من المستخدم للتأكيد
  • قدم المبرر المتعلق بالأعمال
  • حدد دورًا: مسؤول اتصال ثانوي أو مستخدم
    ملاحظة: نوصي بإضافة مسؤول اتصال ثانوي واحد على الأقل للمساعدة في تحديث معلومات الاتصال وإدارة الوصول إلى الموقع
  • تعيين صلاحيات الوصول والاستخدام للتطبيقات/الأدوات
  • إرسال

سيتلقى المستخدم الجديد رسالة بريد إلكتروني للترحيب بانضمامه إلى IBM Passport Advantage.

