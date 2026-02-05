|الدولة / المنطقة
|المتطلبات
|كندا
|لا يلزم التوقيع
|US
|لا يلزم التوقيع
|أمريكا اللاتينية
|يلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
|آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين واليابان وكوريا وتايلاند)
|لا يلزم التوقيع
|الصين
|يلزم توقيع العميل
|اليابان
|يلزم توقيع العميل
|كوريا
|يلزم توقيع العميل
|تايلاند
|يلزم توقيع العميل
|أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا (باستثناء الدول المذكورة أدناه)
|لا يلزم التوقيع
|أفغانستان
|يلزم توقيع العميل
|ألبانيا
|يلزم توقيع العميل
|الجزائر
|يلزم توقيع العميل
|أندورا
|يلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
|أنجولا
|يلزم توقيع العميل
|البحرين
|يلزم توقيع العميل
|بلجيكا
|يلزم توقيع العميل
|بنين
|يلزم توقيع العميل
|البوسنة والهرسك
|يلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
|بوتسوانا
|يلزم توقيع العميل
|بلغاريا
|يلزم توقيع العميل
|بوركينا فاسو
|يلزم توقيع العميل
|بوروندي
|يلزم توقيع العميل
|الكاميرون
|يلزم توقيع العميل
|الرأس الأخضر
|يلزم توقيع العميل
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|يلزم توقيع العميل
|تشاد
|يلزم توقيع العميل
|جمهورية الكونغو الديمقراطية (سابقاً: زائير)
|يلزم توقيع العميل
|كوت ديفوار
|يلزم توقيع العميل
|كرواتيا
|يلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
|جمهورية التشيك
|يلزم توقيع العميل
|جيبوتي
|يلزم توقيع العميل
|مصر
|يلزم توقيع العميل
|غينيا الاستوائية
|يلزم توقيع العميل
|إريتريا
|يلزم توقيع العميل
|إثيوبيا
|يلزم توقيع العميل
|فرنسا
|يلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
|الجابون
|يلزم توقيع العميل
|جامبيا
|يلزم توقيع العميل
|غانا
|يلزم توقيع العميل
|غينيا
|يلزم توقيع العميل
|غينيا بيساو
|يلزم توقيع العميل
|المجر
|يلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
|إيران
|يلزم توقيع العميل
|العراق
|يلزم توقيع العميل
|إيطاليا
|يلزم توقيع العميل
|الأردن
|يلزم توقيع العميل
|كينيا
|يلزم توقيع العميل
|الكويت
|يلزم توقيع العميل
|لبنان
|يلزم توقيع العميل
|ليسوتو
|يلزم توقيع العميل
|ليبيريا
|يلزم توقيع العميل
|ليبيا / الجماهيرية العربية الليبية
|يلزم توقيع العميل
|لوكسمبورج
|يلزم توقيع العميل
|مقدونيا
|يلزم توقيع العميل
|ملاوي
|يلزم توقيع العميل
|مالي
|يلزم توقيع العميل
|مالطا
|يلزم توقيع العميل
|موريتانيا
|يلزم توقيع العميل
|المغرب
|يلزم توقيع العميل
|موزمبيق
|يلزم توقيع العميل
|ناميبيا
|يلزم توقيع العميل
|هولندا
|يلزم توقيع العميل
|النيجر
|يلزم توقيع العميل
|نيجيريا
|يلزم توقيع العميل
|عُمان
|يلزم توقيع العميل
|باكستان
|يلزم توقيع العميل
|الأراضي الفلسطينية (الضفّة الغربية / قطاع غزّة)
|يلزم توقيع العميل
|بولندا
|يلزم توقيع العميل
|قطر
|يلزم توقيع العميل
|رومانيا
|يلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
|روسيا
|يلزم توقيع العميل
|رواندا
|يلزم توقيع العميل
|سان مارينو
|يلزم توقيع العميل
|سان تومي وبرينسيبي
|يلزم توقيع العميل
|المملكة العربية السعودية
|يلزم توقيع العميل
|السنغال
|يلزم توقيع العميل
|سيشيل
|يلزم توقيع العميل
|سيراليون
|يلزم توقيع العميل
|سلوفاكيا
|يلزم توقيع العميل
|سلوفينيا
|يلزم توقيع العميل
|الصومال
|يلزم توقيع العميل
|السودان
|يلزم توقيع العميل
|سوازيلاند
|يلزم توقيع العميل
|الجمهورية العربية السورية
|يلزم توقيع العميل
|جمهورية تنزانيا المتحدة
|يلزم توقيع العميل
|توجو
|يلزم توقيع العميل
|تونس
|يلزم توقيع العميل
|تركيا
|يلزم توقيع العميل
|أوغندا
|يلزم توقيع العميل
|الإمارات العربية المتحدة
|يلزم توقيع العميل
|الصحراء الغربية
|يلزم توقيع العميل
|اليمن
|يلزم توقيع العميل
|صربيا والجبل الأسود (سابقًا جمهورية يوغوسلافيا)
|يلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
|زامبيا
|يلزم توقيع العميل
|زيمبابوي
|يلزم توقيع العميل
|غويانا الفرنسية
|يلزم توقيع IBM
|بولينيزيا الفرنسية
|يلزم توقيع IBM
|الأقاليم الجنوبية الفرنسية
|يلزم توقيع العميل وتوقيع IBM
يُرجى قراءة الاتفاقية كاملةً للتأكد من فهمك لجميع الشروط والأحكام، وكذلك حقوقك ومسؤولياتك بموجب الاتفاقية.
تعرّف على كيفية تسجيل موقع جديد في Passport Advantage، أو إضافة مواقع إضافية إلى موقع قائم.
ترحيل حقوق Passport Advantage Express إلى موقع Passport Advantage جديد أو حالي في أي وقت.