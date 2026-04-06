فئات منتجات CEO هي مجموعات من المنتجات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا، والتي تشكِّل معًا حل بنية تحتية على مستوى المؤسسة.
فئة منتجات CEO هي مجموعة من عناصر المنتجات التي تقدمها IBM على أساس لكل مستخدم CEO، وتخضع لقواعد اكتساب محددة تشمل شرط الحد الأدنى لعدد المستخدمين المبدئي (يختلف الحد الأدنى حسب فئة منتجات CEO).
بالنسبة إلى أول فئة منتجات CEO للعميل (الرئيسية)، يجب أن يكون العميل:
بالنسبة إلى فئات منتجات CEO الإضافية للعميل، يجب أن يكون العميل:
أي تثبيت لأي برنامج ضمن فئة منتجات CEO يمكن استخدامه فقط من قِبل المستخدمين الذين تم الحصول على تراخيص لهم.
يجب الحصول على جميع البرامج المستخدمة على جهاز المستخدم النهائي للوصول إلى برنامج على الخادم من نفس فئة منتجات CEO التي ينتمي إليها البرنامج على الخادم.
يمكن للعملاء الحصول على الاستحقاقات مباشرةً من IBM أو من خلال شركاء أعمال IBM.
تشمل حقوق الترخيص استخدام جميع المنتجات في فئة منتجات CEO واشتراك ودعم البرمجيات للأشهر الـ 12 الأولى. تتوفر عمليات تجديد اشتراك ودعم البرمجيات للسنوات اللاحقة.
يُرجى الملاحظة: عندما يكون المنتج العنصر:
يُرجى الرجوع إلى IBM Passport Advantage أو إلى اتفاقية IBM Passport Advantage Express، حسب الحالة، للاطِّلاع على الشروط المتعلقة بفئات منتجات CEO.
يوضِّح الجدول التالي كل فئة من CEO Product Category الموجودة، وعناصر المنتج المدرجة في كل فئة، ووصفًا مختصرًا للحل الذي تقدمه تلك الفئة.
تم التحديث: 17 ديسمبر 2019
|فئة المنتج
|المنتجات المتضمنة في الحزمة
|الحل
الحد الأدنى
متطلبات المستخدم الأولية
|عرض IBM Db2 Advanced CEO
Db2 Advanced Enterprise Server Edition
|يوفر مجموعة واسعة من قدرات خادم بيانات Db2، بما في ذلك Db2 Advanced Enterprise Server Edition وDb2 Workgroup Server Edition وDb2 Connect editions. يقدِّم عرض IBM Db2 Advanced CEO حلولًا لتلبية احتياجات الشركات الحالية من خلال توفير نظام إدارة معلومات آمن ومرن لأصول المعلومات القيّمة لشركتك.
|500
|عرض IBM Hybrid Data Management Platform CEO
|Db2 Advanced Edition
Db2 Big SQL
Db2 Connect
Db2 Event Store
Db2 Warehouse
|مجموعة كاملة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تُتيح ترجمة الاستفسارات عبر البائعين واللغات والمواقع والهياكل، لتمكين قادة هندسة المؤسسات من بناء أساس محسَّن لإدارة البيانات وتحليلها. يُتيح لك جمع البيانات وإدارتها وتوفير رؤى أعمال حولها، سواء أكانت البيانات موجودة محليًا، أم في السحابة الخاصة أو العامة، أم مدمجة بين البيانات المنظمة وغير المنظمة.
|500