مرفق لشراء أجهزة IBM وخدماتها

تعرِّف IBM الجهاز (Appliance) على أنه EP، وهو أي مجموعة من عناصر البرنامج (Program Components) وعناصر الأجهزة (Machine Components - MCs) وأي عناصر مطبقة من كود الأجهزة (Machine Code Components)، يتم تقديمها معًا كعرض واحد ومصممة لأداء وظيفة محددة.
يتكوَّن من عناصر الأجهزة ("Machine") وعناصر البرمجيات ("Program") تحت رقم جزء واحد في Passport Advantage. يتم شراء وتجديد صيانة الأجهزة والاشتراك والدعم (S&S) لجهاز IBM الخاص بك تحت رقم جزء واحد في Passport Advantage.
راجع دليل دعم أجهزة IBM للحصول على معلومات تفصيلية حول:
تم دمج شروط الأجهزة (Appliances) في اتفاقية Passport Advantage في الإصدار 7 عام 2008، ويمكن عرضها وتنزيلها من IBM Terms.
المرفق الخاص بأجهزة IBM وخدمات الأجهزة مطلوب فقط إذا كان العميل يستخدم PA الإصدار 7 أو أقدم، ومتاحًا للتنزيل من IBM Terms* باللغات المختلفة.
* ملاحظة: إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها IBM Terms، فقد تجد التعليمات التالية مفيدة.
إذا لم تكن متأكدًا من المرفق الذي يجب استخدامه، فيُرجى التواصل مع ممثل مبيعات IBM أو شريك أعمال IBM.