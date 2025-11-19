IBM z/OS Engagement Navigator

احصل على رؤية للتفاعلات والاعتماديات عبر أحمال تشغيل ®IBM Z
يوفّر IBM z/OS Workload Interaction Navigator واجهة واحدة لتحليل وربط الأنشطة غير المعتادة عبر مجموعة برامج z/OS زمنيًا وتصويرها.
IBM z/OS Workload Interaction Navigator يحلل ملخصات الفواصل الزمنية الموحّدة كل 5 ثوانٍ والبيانات الاستثنائية الواردة من IBM z/OS Workload Interaction Correlator. ومن خلال هذا العرض المصور للبيانات وتحليلها وفحصها، يوفر z/OS Workload Interaction Navigator رؤى لأحمال تشغيل IBM Z® وقدرات اكتشاف الأنشطة غير المعتادة.
تتيح لك أحمال التشغيل المُصوَّرة تحديد السبب الجذري للمشكلات وقضايا العمليات بسرعة وسهولة.
تمكّن بيانات ملخص الفواصل الزمنية القصيرة المتسلسلة زمنيًا تحليلاتك من إنشاء خطوط أساس لنشاط الفواصل الزمنية.
تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على توفّر عالٍ لأحمال التشغيل واعتماد عمليات التطوير من خلال ضمان تحقيق التغييرات البيئية للتأثير المطلوب.
تحسين مرونة أحمال التشغيل وتوفّرها من خلال توفير طريقة تضمن أن التغييرات في البيئة تحقق التأثير المطلوب.
تحديد المشكلات التشغيلية بشكل استباقي وتجنب الحوادث المكلفة من خلال اكتشاف حالات الخلل في كل من بيانات السجل والمقاييس
تبسِّط مراقبة وإدارة بيئات z/OS باستخدام مجموعة أدوات واحدة.
يمكن تسريع عملية تحديد الحوادث الهجينة باستخدام التحليلات التشغيلية في الوقت الفعلي.
استكشف المعلومات الفنية الخاصة بإطار Zowe. مشروع مفتوح المصدر يتفاعل مع z/OS بطريقة مشابهة للتجربة على منصات السحابة.