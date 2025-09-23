إدارة التحديثات بسهولة باستخدام تنسيقات CBPDO أو ServerPac أو PAX القابلة للتثبيت.

الترخيص الأساسي لـ IBM Z Open Automation Utilities (5698-PA1)

IBM Z Open Automation Utilities S&S (5698-PAS)

عند طلب z/OS، يمكن للعملاء اختيار ZOAU كجزء من عملية التثبيت.

استشر ممثل IBM أو شريك أعمال IBM إذا كانت لديك أسئلة حول عملية الطلب.