مراقبة مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) والخدمات الخلفية في بيئة واجهة برمجة تطبيقات حديثة
إنفوجرافيك يجمع بين ملخص استخدام طالب الخدمة وعدد الطلبات ووقت الاستجابة وخيارات التقرير

واجهات برمجة التطبيقات هي الواجهة بين z/OS الموارد الخاصة بك والعالم الخارجي. ®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS يمكّن محللي الأداء لديك من إدارة وتحسين بيئة واجهة برمجة تطبيقات الكمبيوتر المركزية الخاصة بهم, وتوصيف الطلبات الواردة إلى نظامك لإعداد التقارير الإدارية الأساسية وتخطيط الموارد.

 
المزايا
تحسين بيئتك وطلبات ملفك الشخصي

بسلاسة الوصول إلى معلومات حساسة، مثل معلومات برنامج التشغيل المهمة للطلب، ومعدلات واجهة برمجة التطبيقات ووقت الاستجابة، ومستويات الخدمة وغيرها. قم بالإبلاغ عن معدلات المكالمات واتجاهاتها بمرور الوقت حسب واجهة برمجة التطبيقات أو النظام أو الخادم أو الخدمة أو SOR أو أي من المقاييس الرئيسية الأخرى المتاحة.
توفير الوقت وحل المشكلات بسرعة

استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في القدرات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
تسريع التعلم وتعزيز الخبرة في المجال

عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.

ما الذي يتضمنه

IBM Z تطبق IntelliMagic Vision لـ z/OS تكنولوجيا المعلومات المدمجة-في خبير المعرفة والذكاء الاصطناعي لاستخراج هذه الرؤى تلقائيًا وتوفير المعلومات في واجهة رسومية سهلة الاستخدام. وهذا يلغي الحاجة إلى جهود البرمجة اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً ويعزز إلى حد كبير الخبرة في المجال ويسرّع عملية التعلم في هذا المجال الجديد من البنية التحتية z/OS.

إعداد التقارير على مستوى العمل وقت الاستجابة مقابل معدل المعاملات استدعاء واجهة برمجة التطبيقات API لتعيين الخدمة بيانات موفر API وبيانات طالب واجهة برمجة التطبيقات تفاصيل SOR

 

تفاصيل طالب واجهة برمجة التطبيقات API التخصيص الديناميكي للتقرير الديناميكي لوحة المعلومات المشتركة المخصصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المعلومات السحابة من خلال التسليم
الموارد الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
تحديث تحليل أداء نظام التشغيل z/OS Connect تحليل الأداء
تقدم ندوة الإنترنت هذه مفاهيم لمساعدتك في تحديث تحليلك لبيانات z/OS Connect واكتساب الرؤى في إدارة الخوادم وتتبع نمو واجهة برمجة التطبيقات وتحليل بيانات التدريب.
فهم أحمال واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تقود استخدام نظامك
ستساعدك هذه المدونة على فهم نشاط واجهة برمجة التطبيقات ®System z/OS Connect لمساعدتك في إدارة مستويات الخدمة والطلب على موارد النظام.
اتخذ الخطوة التالية

سواء كنت تجري بحثًا عن منتج أو تحتاج إلى خدمات طارئة أو ترغب في مناقشة كيف يمكن أن تساعدك منتجات وخدمات IBM ، فإن خبيرنا هنا لمساعدتك.

