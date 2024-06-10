عند تحليل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات التي يتم إجراؤها خارج المنصة من قبل تطبيق الكمبيوتر المركزي الخاص بك، تحتاج إلى معرفة من أجرى المكالمات، ونقطة النهاية ومعلومات الحمولة وأحجام المكالمات وأوقات الاستجابة. مع نظام IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS، تتوفر كل هذه البيانات، ويمكن تقديم المزيد منها بتنسيقات جدولية أو بيانية لتناسب احتياجاتك.