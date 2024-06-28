إدارة z/OS شريط الأداء الافتراضي IBM Z إدارة مع شريط الأداء الافتراضي IntelliMagic Vision لـ z/OS

مراقبة الأداء الظاهري للشريط الافتراضي وتوافره باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
رسم بياني يصور الصلات بين تكرار تراكم البيانات المتراكمة وبيانات ذاكرة التخزين المؤقت ومتوسط عمر قائمة الانتظار المؤجلة

®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS الأداء يمكّن المحللين من إدارة وتحسين بيئات الأشرطة الافتراضية z/OS الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة. يمكنك منع المخاطر وتوفير الوقت وتهيئة بيئتك على النحو الأمثل.

 
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات بسرعة

استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة مع واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى مقارنات وتحرير في الوقت الفعلي. اسمح للقدرات التنقيب الحساسة للسياق بمساعدتك على زيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
تسريع التعلم وتعزيز الخبرة في المجال

عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.

ما الذي يتضمنه

IBM Z يدعم IntelliMagic Vision لـ z/OS الشريط المرفق الأصلي والافتراضي z/OS من العديد من البائعين المختلفين:

  • IBM ts7770, IBM ts7760, IBM ts7740, IBM ts7720
  • EMC DLM
  • Oracle StorageTek VSM
  • IBM فيتيف الكمبيوتر المركزي
  • Oracle حلول الشريط المادي StorageTek StorageTek
  • حلول الأشرطة الافتراضية من لومينكس الكمبيوتر المركزي

يتم دعم جميع كتالوجات برامج إدارة الأشرطة الرئيسية: CA1 و RMM و TLMS و Control-T و Zara.

يتم دعم إحصائيات مكتبة الأشرطة الافتراضية لجميع موديلات عائلة IBM TS7700 باستخدام سجلات نشاط BVIR ولشريط Oracle StorageTek الافتراضي. بالنسبة إلى EMC DLm و IBM VTF، يتوفر دعم EMC DLm و VTF الكمبيوتر المركزي لبيانات SMF الأصلية.

مراقبة جميع تدفقات ذاكرة التخزين المؤقت في مجموعة TS7700 العنقودية مراقبة هدف نقطة الاسترداد - تكرار تراكم الأعمال المتراكمة مراقبة عمليات التشغيل قبل الأوان - متوسط عمر قائمة الانتظار المؤجلة التحكم في الحدود عرض المضيف لاستخدام الشريط الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المعلومات السحابة من خلال التسليم
الموارد الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من حل الشريط الافتراضي TS7700 من IBM
شاهد ندوة الإنترنت هذه إذا سبق لك أن واجهت مشاكل محبطة في الأداء أو كنت ترغب في التأكد من تحسين بيئة TS7700 الخاصة بك حسب أفضل الممارسات.
z/OS البنية الأساسية للشريط الافتراضي Availability Monitoring
اكتشف أفضل الممارسات z/OS البنية التحتية للشريط الافتراضي في ندوة الإنترنت هذه. تعرّف على تقنيات التحديد الآلي للمخاطر والحل السريع للمشكلات وتقنيات التحسين من خلال العروض التوضيحية.
اتخذ الخطوة التالية

سواء كنت تجري بحثًا عن منتج أو تحتاج إلى خدمات طارئة أو ترغب في مناقشة كيف يمكن أن تساعدك منتجات وخدمات IBM ، فإن خبيرنا هنا لمساعدتك.

