إدارة شبكة TCP/IP باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS

راقب IBM z/OS التشفير التقنية وأنماط حركة المرور باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
رسم بياني يصور العلاقة بين استخدام المعالجات الدقيقة وحالات خطأ TCP والاتصالات

TCP/IP هو جوهر الاتصال لـ ®z/OS الكمبيوتر المركزي، سواء بالنسبة لحركة المرور داخل وخارج الكمبيوتر المركزي أو داخلياً بين z/OS الصور ومجمعات المعالجات. إدارة مخاطر الأمان والأعطال الأمنية بشكل استباقي قبل أن تؤثر على المستخدمين.

 
المزايا
تخفيف المخاطر الأمنية بشكل استباقي

استخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التي تعتمد على الرؤى والتحليلات الاستباقية للتخفيف من المخاطر الأمنية غير المعروفة z/OS حركة مرور بروتوكول الإنترنت التشفير.
تحسين تهيئة الشبكة وتحسين السلامة

استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في الحالات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
تسريع التعلم وتعزيز الخبرة في المجال

عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.

ما الذي يتضمنه

يعمل برنامج IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS على تحسين التحليل من خلال ترجمة أكثر من 600 رمز خام من سجلات ZERT إلى نص قابل للقراءة لمجموعة الشفرات وخوارزميات التشفير وأنواع مصادقة الرسائل.

مراقبة قنوات OSA و HiperSockets تحسين تهيئة الشبكة وتحسين السلامة عمليات تمكين التطوير التعرف بسهولة على حركة المرور غير المحمية (تشفيرياً) تصنيف &quot;فئات حركة المرور&quot; بناءً على نطاقات العنوان IP

  

متوسط استخدام نواة CP الأساسية لوظائف التشفير رؤية بديهية لبيانات SMF عمليات الحفر الحساسة للسياق تحليل السبب الأساسي المعجل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المعلومات السحابة من خلال التسليم
الموارد كيفية استخدام برنامج zERT من IBM لتحديد الاتصالات غير المشفرة
إلغاء القفل أمان الشبكة الرؤى مع بيانات zERT في IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. تحديد حركة المرور غير المشفرة وتقييم مستويات التشفير بسهولة.
الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
قيمة بيانات التشفير في شبكة ZERT ووضوح الرؤية فيها
شاهد هذه الجلسة للتعرف على المزيد حول القيمة التي توفرها بيانات zERT الجديدة، واكتساب الرؤية التي يحتاجها فريقك الأمني لاستخلاص قيمة كبيرة من هذه البيانات.
استخدام ZERT وبيانات مرفق تبادل الطاقة النظيفة والمتجددة وغيرها من بيانات مرفق تبادل الطاقة الصغيرة والمتوسطة لإدارة وتحسين التير الشبكة
اكتشف z/OS التشفير الجاهزية التقنية (zERT) في ندوة الإنترنت هذه. تعرّف على كيفية تعزيز تكنولوجيا المعلومات IT المعلومات لأمن الشبكة من خلال توفير إمكانية رؤية حالة التير والمساعدة في التوافق وتحسين استخدام وحدة المعالجة المركزية.
اتخذ الخطوة التالية

سواء كنت تجري بحثًا عن منتج أو تحتاج إلى خدمات طارئة أو ترغب في مناقشة كيف يمكن أن تساعدك منتجات وخدمات IBM ، فإن خبيرنا هنا لمساعدتك.

