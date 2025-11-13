إدارة أداء MQ لنظام التشغيل z/OS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision

مخطط بياني للمعلومات يوضح العلاقة بين بيانات أوامر MQ وبيانات MQPUT ومدى سلامة مجموعة المخزن المؤقت

 

يُتيح IBM Z® IntelliMagic Vision لمحللي الأداء إدارة وتحسين تكوينات MQ ونشاطها على z/OS بفاعلية وكفاءة أكبر، مع التقييم الاستباقي لسلامة مديري قوائم الانتظار.

 
الفوائد
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات سريعًا

استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
تسريع التعلم وتحسين الخبرة حسب كل مجال

يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.

ما الميزات المتضمنة؟

يوفر IBM Z IntelliMagic Vision وسيلة فعَّالة لتركيز التحليلات الخاصة بك وإنشاء تقارير تفاعلية. ويمكنك استخدام قدرات التعمق الحساسة للسياق؛ لتسهيل الوصول السريع والمركز إلى بيانات MQ بهدف إدارة بيئتك وضبطها وتحسينها.

تقييمات تلقائية لمدى سلامة مدير قوائم الانتظار أعباء عمل مدير قوائم الانتظار الاستخدامات المفيدة لمجموعة المخزن المؤقت البنية التحتية لتسجيل أنشطة MQ عرض النشاط حسب اسم قائمة الانتظار

 

وحدة CPU حسب محركات عبء العمل وحدة CPU لكل استدعاء MQ مقارنة بين المقاييس المتعددة والربط بينها عزل ملفات تعريف طول الرسالة حسب معاملات CICS حلول AIOps المقدمة عبر الخدمات السحابية
الموارد
يمكنك عرض تحليل لوحة المعلومات لبيان أداء النظام، وكشف الارتباطات بين المقاييس مثل معدل استخدام CPU، والعمل الدفعي، وأداء مجموعة المخزن المؤقت وغير ذلك الكثير.
تحسين أداء MQ من خلال رؤى بيانات SMF
تعرَّف على أفضل الممارسات؛ لتعزيز تحليلك لبيانات إحصاءات MQ ‏(SMF 115) وبيانات المحاسبة ‏(SMF 116)، ومعالجة تحديات مثل أحجام البيانات الكبيرة والأدوات المعزولة، للاستفادة الكاملة من إمكانات رؤى MQ.
استخلاص الرؤى من بيانات إحصاءات MQ ‏SMF 115
تحسين أداء MQ عبر تحليل بيانات SMF 115/116، ومراقبة مخازن الذاكرة المؤقتة، واستخدام IBM Z IntelliMagic Vision للحصول على رؤى استباقية.
تحسين القيمة التي تحصل عليها من بيانات MQ SMF باتباع أحدث الطرق
استكشف كيف يمكن إدخال أحدث التقنيات على تحليل بيانات MQ SMF لتحسين الرؤى. اكتشف الواجهات البديهية وإمكانيات التنقل التفصيلي الديناميكية في إحصائيات وبيانات المحاسبة في MQ، ما يعزز حل المشكلات من خلال التحليلات التفاعلية وتقييمات السلامة المصنَّفة.
استخدام zHyperWrite لتحسين أداء تسجيل MQ
يحسِّن zHyperWrite أداء تسجيل MQ من خلال تسريع النَسْخ المتطابق وتقليل أزمنة الاستجابة إلى النصف، ما أدى إلى تحسُّن بنسبة 54% في بيئة MQ كبيرة.
