إدارة مديري قوائم انتظار MQ والنشاط باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision
يُتيح IBM Z® IntelliMagic Vision لمحللي الأداء إدارة وتحسين تكوينات MQ ونشاطها على z/OS بفاعلية وكفاءة أكبر، مع التقييم الاستباقي لسلامة مديري قوائم الانتظار.
يمكنك الوصول إلى Health Insights المضمَّنة التي تستند إلى التقييم بمئات المقاييس التي تقيس الحالات الحرجة للتعرف بشكل استباقي على المخاطر التي تهدد سلامة تطبيقك وأداءه. تتوفر إمكانية اكتشاف الخلل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركِّز الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا، ما يعني تسريع حل المشكلات.
استفد من آلاف التقارير الجاهزة باستخدام واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام تمكِّنك من عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي، واستفد كذلك من قدرات التنقل التفصيلي في البيانات الحساسة للسياق؛ لتحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع حدوث المشكلات وحلها إن وقعت. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يوفر IBM Z IntelliMagic Vision وسيلة فعَّالة لتركيز التحليلات الخاصة بك وإنشاء تقارير تفاعلية. ويمكنك استخدام قدرات التعمق الحساسة للسياق؛ لتسهيل الوصول السريع والمركز إلى بيانات MQ بهدف إدارة بيئتك وضبطها وتحسينها.
يعتمد الأداء سريع الاستجابة لـ MQ على البيانات الموجودة في الذاكرة؛ لذلك تُعَد إدارة مخزن الذاكرة المؤقتة أمرًا مهمًا. يعمل IBM Z IntelliMagic Vision على تقييم كل مخزن ذاكرة مؤقتة تلقائيًا في كل مدير قوائم انتظار لتحديد المجالات التي تتطلب الفحص، ويعرضها باللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر. كما تُتيح قدرات التعمق إجراء مزيد من التحليل.
تظهر فائدة عرض عدد الطلبات حسب نوع أوامر MQ عند تحديد خط أساس عبء العمل، كما تشير طريقة العرض هذه إلى أي تغييرات كبيرة قد تحدث في عبء العمل. إذ تساعدك رؤية هذه البيانات على معرفة حجم الطلبات بحيث يتم وضع الرسائل في قوائم الانتظار باستخدام PUT، ومعرفة مكونات إدارة قوائم الانتظار ذات النشاط الأكبر، ووصف الوقت بنظام التوقيت اليومي، وغير ذلك الكثير.
يفيدنا عرض استخدامات مجموعة المخزن المؤقت على مدار الوقت في معرفة متى تقترب قيم هذه المجموعات من الحدود التي تؤدي تلقائيًا إلى إلغاء إعداد وتجهيز القرص.
تُعد البنية التحتية لتسجيل أنشطة MQ ضرورية، إذا ما تمّت بالشكل المطلوب، لدعم الاسترداد والاستعادة والتراجع عن التعديلات (اعتمادًا على الرسائل المتواصلة إلى حد كبير) دون تأثير على الأداء المستمر. وتفيدنا مقاييس مدير السجل في عرض حجم البيانات التي يتم تسجيلها وتساعد على تحديد أي إعاقات (تأخيرات) قد تحدث في معالجة السجل.
توفر بيانات المحاسبة في MQ مقاييس للأنشطة مفصَّلة على عدة مستويات، وتُعد ذات قيمة كبيرة للمتخصصين في قياس الأداء أثناء تحقيقهم في مشكلات التطبيق وأثناء قيامهم بالضبط الدقيق للأداء. يعرض لنا هذا المثال، الخاص بتقييمات الأوامر حسب اسم كل قائمة انتظار، التوزيعات على مختلف أنواع قوائم الانتظار.
يوجد مستوى آخر من التفاصيل في بيانات المحاسبة في MQ وهو نوع العمل الذي يستدعي MQ ("نوع الاتصال"). في هذا المثال، المحركان الرئيسيان لوحدة MQ CPU هما العمل القادم من CICS ومُنشِئات القناة.
ثمة أنواع أخرى من التحليل قد تركِّز على مقاييس مثل CPU والأوقات المنقضية على أساس كل استدعاء. ورغم أن الأرقام المطلقة صغيرة، يشير هذا الرأي إلى أن وقت CPU لكل استدعاء MQGET للعمل القادم من IMS هو ضعف وقت أنواع العمل الأخرى تقريبًا.
القدرة على تخصيص التقارير لدمج متغيرات متعددة وتحليل الارتباطات المحتملة يمكن أن تساعد بشكل كبير في التحليل، كما هو الحال في هذا المثال. وفي العديد من الحلول المطروحة اليوم التي تعتمد على كتالوجات التقارير الثابتة، يتطلب هذا التحليل بذل جهد في كتابة التعليمات البرمجية لتطوير تقرير جديد.
حتى مع وجود أحجام هائلة من بيانات المحاسبة في MQ، فإن التنقل الديناميكي وقدرات التعمق التفصيلي، مع الحساسية للسياق، تمكنك من التركيز على مجموعة فرعية محددة من البيانات. وفي هذا المثال، تم التعمق التفصيلي في العمل الناتج عن CICS ثم تم إجراء مزيد من التنقل التفصيلي باستخدام معرِّف معاملة CICS، ووصف طول الرسائل التي يتم وضعها بواسطة المعاملة، باستخدام PUT.
من مزايا اعتماد نموذج السحابة سرعة التنفيذ (فلا توجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، وبساطة الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وتقليل موارد الموظفين، وتمكين الوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لإتمام المهارات المحلية وإكمالها.