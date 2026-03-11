يدعم نظام IBM Z IntelliMagic Vision سجلات تسجيل طلبات WebSphere Liberty لنظام z/OS (النوع الفرعي 11 من SMF 120)، بحيث يمكنك تتبع وقت الاستجابة للطلبات واستهلاك الموارد. توفر هذه السجلات مقاييس مفصلة على مستوى الطلبات حول مكان تشغيل العمل وطبيعته، بما في ذلك استهلاك المعالج والبيانات المستردة (بالبايت) وأوقات الاستجابة.

يمكن أن تكون بيانات طلبات HTTP هذه مصدرًا غنيًا للرؤى حول الأداء، ولكن حجمها الضخم قد يجعل تحليلها تحديًا كبيرًا عند استخدام الأساليب التقليدية. تتيح ميزات التنقل الديناميكي والتعمق المعتمد على السياق للمحللين إمكانية تركيز تحليلاتهم لتحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات، واستخراج الرؤى من مقاييس التوقيت والنشاط لتحسين أداء أحمال تشغيل Liberty وكفاءتها.