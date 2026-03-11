مراقبة طلبات Liberty وإنشاء وصف لها على نظام z/OS باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision
الوصول إلى معلومات حساسة، مثل الدوافع المهمة للطلب ووحدة المعالجة المركزية وحجم الطلبات. اطلب ملفات التعريف وتنقل بسهولة في بيئة Liberty الخاصة بك في عرض واحد مع بيئة z/OS الشاملة الخاصة بك.
استخدم آلاف التقارير الجاهزة عبر واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى إمكانية عمل مقارنات وتحريرات في الوقت الفعلي. دع إمكانيات التنقل التفصيلي الحساسة للسياق تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الوقت الذي تقضيه في منع المشكلات وحلها. تقليل فترات التعطل لأدنى حد، دون حاجة إلى ترميز مخصص.
يمكنك تحسين فاعلية موظفيك باستخدام لوحات معلومات تفاعلية قابلة للتخصيص وسهلة المشاركة، ذات شروحات مدمجة وتفاصيل موسَّعة. استخدم الذكاء الاصطناعي كقوة مضاعفة للأداء، لتسريع التعلم وتعزير التعاون وتحسين الفاعلية التحليلية.
يدعم نظام IBM Z IntelliMagic Vision سجلات تسجيل طلبات WebSphere Liberty لنظام z/OS (النوع الفرعي 11 من SMF 120)، بحيث يمكنك تتبع وقت الاستجابة للطلبات واستهلاك الموارد. توفر هذه السجلات مقاييس مفصلة على مستوى الطلبات حول مكان تشغيل العمل وطبيعته، بما في ذلك استهلاك المعالج والبيانات المستردة (بالبايت) وأوقات الاستجابة.
يمكن أن تكون بيانات طلبات HTTP هذه مصدرًا غنيًا للرؤى حول الأداء، ولكن حجمها الضخم قد يجعل تحليلها تحديًا كبيرًا عند استخدام الأساليب التقليدية. تتيح ميزات التنقل الديناميكي والتعمق المعتمد على السياق للمحللين إمكانية تركيز تحليلاتهم لتحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات، واستخراج الرؤى من مقاييس التوقيت والنشاط لتحسين أداء أحمال تشغيل Liberty وكفاءتها.
تسهم عمليات التحليل التفصيلي المباشر والمعتمدة على السياق في بيانات Liberty في تسريع عملية تحديد المشكلات وحلها، كما تُلغي الحاجة إلى برمجة تقارير مخصصة وفي هذا المثال، يُظهر التحليل التفصيلي لمعرّف موارد موحد (URI) محدد أن الارتفاعات المفاجئة في وقت الاستجابة لا علاقة لها بمعدلات الطلبات أو وقت وحدة المعالجة المركزية المستهلك.
يمكن تخصيص تقارير الواجهة المباشرة بسهولة من خلال حوار تفاعلي لعرض البيانات التي تريدها وبالطريقة التي تفضلها؛ يوضح هذا المثال واجهة تحرير التقارير مع عرض عينة لاستخدام معالجات GCP وzIIP حسب اسم وظيفة الخادم، وتشمل المتغيرات القابلة للتخصيص: نوع التمثيل المرئي للتقرير ومصدر البيانات والمتغيرات والشروط وقيم محوري (س) و(ص)، وغير ذلك الكثير.
يساعدك فهم السلوك المعتاد لتطبيقاتك على إدراك التغييرات التي قد تؤدي إلى حدوث مشكلات، كما يساعدك تحليل خصائص أحمال التشغيل بمرور الوقت على تحديد ما إذا كانت هذه التغييرات تمثل اتجاهات معتادة عبر أيام أو أسابيع أو أشهر متعددة، وتتوفر جداول ومخططات بيانية محددة مسبقًا لعرض بيانات الطلبات ملخصة حسب النظام أو الخادم أو فئة المعاملات أو المستخدم أو مستويات التفصيل الخاصة بمعرّف الموارد الموحد (URI).
إن استعراض المعدل الإجمالي للطلبات وأوقات الاستجابة في واجهة عرض واحدة يتيح لك تضييق نطاق البحث عن المشكلة في حال حدوث أعطال أو تحليل خصائص أحمال التشغيل لإجراء دراسة لاتجاهات الأداء، كما يمكنك معرفة مقدار وقت وحدة المعالجة المركزية (CPU) المستهلك من إجمالي وقت الاستجابة. يمكنك عرض البيانات بالمستوى الذي تحتاجه من التفصيل.
يوفر استعراض وقت وحدة المعالجة المركزية للأغراض العامة (GCP) ووقت معالج zIIP المستهلك رؤى قيمة لجهود تحسين الموارد وتحليل المشكلات، ما يسهل اتخاذ قرارات مدروسة ويعزز أداء النظام، وإذا كانت لديك فئات معاملات WLM محددة، فيمكنك أيضًا رؤية وقت GCP وzIIP الخاص بالجيب، حيث تستدعي الطلبات موارد في أنظمة فرعية أخرى (مثل Db2). يمكنك عرض البيانات بالمستوى الذي تحتاجه من التفصيل.
يمكنك التبديل من عروض المخططات البيانية إلى العروض الجدولية لاستيعاب البيانات بطرق أكثر ملاءمة لمهمتك الحالية. يعرض هذا التقرير المحدد مسبقًا والقابل للتخصيص مقاييس المعاملات الرئيسية حسب معرّف المورد (URI)، بما في ذلك وقت وحدة المعالجة المركزية (CPU) ومعدلات المعاملات وأوقات الاستجابة مع تفاصيل إضافية تشمل نسبة وقت استجابة الجيب التي تساعدك على التحقق مما إذا كانت أهداف مدير أحمال التشغيل (WLM) قد تحققت.
يمكن أن تساعدك التقارير المحددة مسبقًا للكشف عن التغيير في التعرف على التوقيت الذي تطرأ فيه تغييرات ذات دلالة إحصائية على مقاييسك الرئيسية، مثل معدلات الطلبات أو أوقات الاستجابة أو استهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وتتيح لك ميزات التحليلات التفصيلية إمكانية رؤية أنماط الاستخدام التي أدت إلى هذا التغيير. يوضح التقرير أدناه التغييرات على مستوى معرّف المورد (URI)، كما تتضمن التقارير أيضًا مستويات تفصيلية للنظام والخادم وفئة المعاملات والمستخدم.
سواء أكنت تُجري بحثًا عن منتج أم تحتاج إلى خدمات طارئة أم ترغب في مناقشة كيف يمكن لمنتجات وخدمات IBM مساعدتك، ستجد خبراءنا هنا دومًا لمساعدتك.