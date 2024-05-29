تتيح لك عمليات التنقيب الحساسة للسياق عن كميات البيانات الكبيرة التركيز على البيانات ذات الصلة بتحليلك. غالبًا ما يقترح خبير التحليلات التي تركز على نوع الاتصال، نظرًا لأن العمل عبر الإنترنت (على سبيل المثال، الوارد إلى Db2 من ®CICS) عادةً ما يكون له ملف تعريف مختلف عن العمل على دفعات (على سبيل المثال، الوارد من خلال IMS BMPs دفعة واحدة).