إن التعقيد الهائل لبيانات الإحصاءات Db2 والبيانات المحاسبية Db2 يجعل من الصعب استخلاص القيمة من البيانات الإحصائية الغنية المتاحة على الموقع الإلكتروني . تساعدك الرؤية الواضحة في Db2 المقاييس من خلال سجلات SMF على منع مخاطر التوافر وإدارة وتحسين الأداء.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في القدرات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
من الصعب تحليل حجم وتعقيد بيانات إحصاءات Db2 (SMF 100) وبيانات محاسبة Db2 (SMF 101). تُعد سهولة الرؤية في Db2 الرئيسية من خلال سجلات مرفق إدارة الأداء أمرًا بالغ الأهمية لمنع مخاطر التوافر بشكل استباقي ولإدارة وتحسين الأداء بفعالية.
يساعد التقييم التلقائي لأكثر من 80 مقياساً لكل عضو Db2 وتجمع مخزن مؤقت في بيئتك في تحديد المخاطر المحتملة على التوافر والأداء. تُظهر هذه الصورة مثالاً لتقرير Db2 Health Insights التفاعلي. يتم عرض جميع التحذيرات والاستثناءات في هذا الجدول مع إمكانية التنقيب إلى الاستثناءات الفردية وإجراء تحليل السبب الأساسي المتعمق.
يمكن إجراء العديد من عمليات التنقيب من رؤية عالية المستوى على مستوى المؤسسة إلى تحليل مركّز للمساعدة في تحديد الرؤى القابلة للتنفيذ لأعضاء محددين Db2 ، ومجمعات المخازن المؤقتة، وما إلى ذلك. تلتقط هذه الصورة خطوتين من هذه الخطوات، في البداية "تجمع حسب الحجم" ثم حسب "تجمع المخازن المؤقتة" لعزل الاستثناءات إلى تجمعات مخازن مؤقتة محددة (كما هو موضح هنا).
يمكنك إنشاء "مخططات زمنية" لجميع المقاييس التي تم تقييمها لفحص العلاقات المحتملة عالية المستوى بين المقاييس في أي مرحلة من مراحل العملية التحليلية. في هذا المثال، يمكن تقييم الارتباطات المحتملة في الوقت من اليوم بين الارتباطات المحتملة بين الصفحتين (بالحدود البرتقالية والحمراء) ونشاط صفحة الحصول على الصفحة بشكل عام (في الرسم البياني الأول).
نظرًا لأن Db2 يعتمد على البيانات المطلوبة المقيمة في مخزن مؤقت لتجنب عمليات الإدخال/الإخراج المتزامنة مع وحدة العمل ("عمليات الإدخال/الإخراج العشوائية للقراءة المتزامنة")، فإن الرؤية الشاملة لتجمع المخازن المؤقتة ومقاييس الإدخال/الإخراج أمر بالغ الأهمية لضبط Db2 الأداء.
تتيح لك عمليات التنقيب الحساسة للسياق عن كميات البيانات الكبيرة التركيز على البيانات ذات الصلة بتحليلك. غالبًا ما يقترح خبير التحليلات التي تركز على نوع الاتصال، نظرًا لأن العمل عبر الإنترنت (على سبيل المثال، الوارد إلى Db2 من ®CICS) عادةً ما يكون له ملف تعريف مختلف عن العمل على دفعات (على سبيل المثال، الوارد من خلال IMS BMPs دفعة واحدة).
عرض عمليات إدخال/إخراج القرص وذاكرة التخزين المؤقت حسب Db2 تجمع المخزن المؤقت وقاعدة البيانات من خلال دمج بيانات مجموعة البيانات I/O (من سجلات SMF 42) مع بيانات Db2 مجموعة بيانات إحصائيات الإدخال/الإخراج (IFCID 199). اطلع على المقاييس بما في ذلك وقت استجابة القرص حسب عنصر (IOSQ، Pend، Disc، Conn) وعمليات الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت للقرص وفقدانها حسب Db2 تجمع المخازن المؤقتة وقاعدة البيانات.
في بيانات Db2 المحاسبية، يوفر الجمع بين أوقات "الفئة 2" (وحدة المعالجة المركزية) و"الفئة 3" (الانتظار) ملفًا للوقت المنقضي للوقت الذي يتم قضاؤه داخل Db2. يُظهر هذا الملف الجانبي للعمل القادم من ®CICS أن الالتزام بالقراءة/الإخراج الأخرى (باللون الأخضر)، والوقت غير المحسوب لكل التزام (باللون البنفسجي الفاتح)، ووقت تنازع القفل المحلي لكل التزام (باللون البرتقالي) هي العوامل الرئيسية المساهمة في الوقت المنقضي.
بالنسبة للأعمال القادمة إلى ®CICS من Db2 ، يمكنك استفد من حقيقة أن معرف المعاملة المستدعاة يتم تضمينه في حقل اسم الارتباط الموجود في بيانات المحاسبة Db2 لتسهيل أنواع عديدة من التحليلات بواسطة ®CICS المعاملة. يعرض هذا المثال عرضًا لملفات الوقت المنقضي Db2 حسب ®CICS المعاملة.
هناك أكثر من 250 حقلاً غير زمني في سجلات ®CICS 110.1 تتيح إجراء تحليل مفصل وهي منظمة في مجموعات فرعية. تعرض لوحة المعلومات المخصصة في هذه الصورة أمثلة على العديد منها، بما في ذلك Db2 استدعاءات SQL لكل ®CICS معاملة، وكتابات دفق السجل، وتحميل البرنامج، والحصول على الملفات.
تشمل مزايا اعتماد نموذج السحابة السحابة التنفيذ السريع (بدون مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، والحد الأدنى من الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وإلغاء تحميل موارد الموظفين والوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لاستكمال المهارات المحلية.
