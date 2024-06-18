إعداد التقارير على مستوى العمل تحتاج إدارتك التجارية والتقنية إلى رؤية أحمال التشغيل الخاصة بك بعبارات ذات مغزى. IBM Z يحتوي IntelliMagic Vision لـ z/OS على أكثر من 30,000 تقرير قابل للمشاركة قبل البناء، لوحة المعلومات المخصصة, الرسوم البيانية والتقارير للمساعدة في تحسين التواصل والتخطيط بين الأعمال التجارية والمعلومات.

وقت الاستجابة مقابل معدل المعاملات يساعدك عرض المعدل الإجمالي للمعاملات وأوقات الاستجابة في آنٍ واحد على تضييق نطاق المشكلة في حالة وجود مشاكل، أو تحديد ملامح أحمال التشغيل لتحليل الاتجاهات. يمكنك أيضًا الاطلاع على تقسيم وقت الاستجابة إلى عناصر مثل الوقت المستغرق في نظام السجل (SOR). اعرض البيانات بالقدر الذي تريده من التفصيل.

استدعاء واجهة برمجة التطبيقات API لتعيين الخدمة تستدعي العديد من استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) خدمة واحدة، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. يتيح لك التعمق بصريًا من واجهة برمجة تطبيقات محددة إلى الخدمات التي تم استدعاؤها التحقيق في التغييرات أو المشاكل على مستوى الخدمة أو SOR. تتوفر أحجام المكالمات وأوقات الاستجابة والمرشحات على أي مستوى داخل IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS.

بيانات موفر API وبيانات طالب واجهة برمجة التطبيقات يمكن لواجهات برمجة التطبيقات توفير إمكانية الوصول إلى الكمبيوتر المركزي للموارد (المزود)، أو السماح لطلبات البيانات من خارج المنصة (طالب). يجعل نظام IBM Z IntelliMagic Vision لنظام z/OS التحليل وإعداد التقارير لكلا النوعين أمرًا بديهيًا. في حالة وجود اختلافات، مثل زمن الاستجابة عنصر الوقت المبلغ عنه، يتم توفير جميع المقاييس الرئيسية.