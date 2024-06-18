مراقبة الأداء الظاهري للشريط الافتراضي وتوافره باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS الأداء يمكّن المحللين من إدارة وتحسين بيئات الأشرطة الافتراضية z/OS الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة. يمكنك منع المخاطر وتوفير الوقت وتهيئة بيئتك على النحو الأمثل.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة مع واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى مقارنات وتحرير في الوقت الفعلي. اسمح للقدرات التنقيب الحساسة للسياق بمساعدتك على زيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
IBM Z يدعم IntelliMagic Vision لـ z/OS الشريط المرفق الأصلي والافتراضي z/OS من العديد من البائعين المختلفين:
يتم دعم جميع كتالوجات برامج إدارة الأشرطة الرئيسية: CA1 و RMM و TLMS و Control-T و Zara.
يتم دعم إحصائيات مكتبة الأشرطة الافتراضية لجميع موديلات عائلة IBM TS7700 باستخدام سجلات نشاط BVIR ولشريط Oracle StorageTek الافتراضي. بالنسبة إلى EMC DLm و IBM VTF، يتوفر دعم EMC DLm و VTF الكمبيوتر المركزي لبيانات SMF الأصلية.
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
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