فيديو كيفية استخدام برنامج zERT من IBM لتحديد الاتصالات غير المشفرة إلغاء القفل أمان الشبكة الرؤى مع بيانات zERT في IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS. تحديد حركة المرور غير المشفرة وتقييم مستويات التشفير بسهولة.

دراسة فورستر الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.

ندوة الإنترنت قيمة بيانات التشفير في شبكة ZERT ووضوح الرؤية فيها شاهد هذه الجلسة للتعرف على المزيد حول القيمة التي توفرها بيانات zERT الجديدة، واكتساب الرؤية التي يحتاجها فريقك الأمني لاستخلاص قيمة كبيرة من هذه البيانات.