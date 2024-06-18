يومياً Health Insights Health Insights وتنبهك تقارير الاستثناءات عندما تحتاج أنظمة التخزين الخاصة بك إلى عناية. يتم تقييم المقاييس تلقائيًا لكل فترة زمنية، ويتم تمييزها إذا لم تكن ضمن الحدود المقبولة. يوصي IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS أيضًا بالإجراءات التي يجب اتخاذها اعتمادًا على التنبيه الذي يتم مواجهته.

مقارنة بين فترات طوبولوجيا Sysplex و LPAR و ®FICON يسمح عارضو الطوبولوجيا التفاعلية للمحللين بالتفاعل مع الفواصل الزمنية لطبولوجيا Sysplex و ®FICON و LPAR وطوبولوجيا النظام الفرعي والتعمق فيها ومقارنتها - وهو أمر بالغ الأهمية لاكتشاف الأخطاء والتغييرات التي قد تؤثر على التكاليف.

المخططات الزمنية للتعمّق أكثر فأكثر من تقارير الاستثناءات، من السهل التنقل إلى الأسفل لرؤية مخطط زمني مفصل للمقاييس التي تم وضع علامة عليها. بعد ذلك يمكنك تضييق الإطار الزمني الذي حدث فيه السلوك وربط المعلومات التكنولوجية بأي تأثيرات على النتائج.