منع مخاطر التوافر وتحسين Db2 الأداء
إن التعقيد الهائل لبيانات الإحصاءات Db2 والبيانات المحاسبية Db2 يجعل من الصعب استخلاص القيمة من البيانات الإحصائية الغنية المتاحة على الموقع الإلكتروني . تساعدك الرؤية الواضحة في Db2 المقاييس من خلال سجلات SMF على منع مخاطر التوافر وإدارة وتحسين الأداء.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في القدرات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
من الصعب تحليل حجم وتعقيد بيانات إحصاءات Db2 (SMF 100) وبيانات محاسبة Db2 (SMF 101). تُعد سهولة الرؤية في Db2 الرئيسية من خلال سجلات مرفق إدارة الأداء أمرًا بالغ الأهمية لمنع مخاطر التوافر بشكل استباقي ولإدارة وتحسين الأداء بفعالية.
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
تقترح هذه الجلسة القدرات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء سعيك لتحديث طريقة وصولك إلى بيانات Db2 SMF وتحليلها، وذلك لتعزيز التعلم السريع وكذلك تعزيز القيمة التي تستمدها من بياناتك.
تكشف ندوة الإنترنت هذه الرؤى الرؤى من Db2 بيانات ®SMF، بما في ذلك ملفات تعريف العمل، والرؤية من خلال معرفات الارتباط, إدارة أحمال التشغيل مع معرفات التفويض، ودمج Db2 البيانات مع أنواع أخرى مثل ®CICS المعاملات (SMF 110.1).
في ندوة الإنترنت هذه، يمكنك الخوض في تأثيرات تنفيذ الازدواجية غير المتزامنة لهيكل القفل Db2 في بيئة مشاركة البيانات ذات الحجم الكبير Db2.
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