مراقبة معاملات ومناطق ®CICS وتوصيفها باستخدام IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision لـz/OS الأداء يمكّن المحللين من إدارة وتحسين مناطق ومعاملات z/OS ®CICS الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتقييم سلامة مناطقهم بشكل استباقي.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة مع واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى مقارنات وتحرير في الوقت الفعلي. اسمح للقدرات التنقيب الحساسة للسياق بمساعدتك على زيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
®تُعد بيانات معاملات CICS SMF مصدرًا ثريًا للمعلومات الأساسية في المعاملات CICS SMF، ولكن حجم المعلومات الأساسية يمكن أن يجعل التحليل صعبًا عند استخدام الأساليب التقليدية. يساعد التقييم الاستباقي لإحصاءات المقاييس الرئيسية في جميع المناطق في تحديد المخاطر المحتملة على التوافر.
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
هذا الفيديو ShowCase كيف يتيح التصفح الديناميكي إمكانية التحديد السريع لمجموعة فرعية محدودة (في هذه الحالة، 4 من أصل 100) من مجموعات التوقيت ذات الصلة بمعاملة معينة.
يسهل التخزين التلقائي لإحصائيات CICS الرئيسية ®التخزين التخزين التخزين المقاييس الاستباقي والوقاية من الانقطاعات من خلال تحديد المجالات التي قد تستدعي التحقيق.
تعلم كيفية الكشف عن المخاطر في ®توفر CICS والأداء وتحليل بيانات المعاملات واستكشاف ®CICS مفصلة.
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