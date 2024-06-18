Health Insights التقييم - على مستوى المؤسسة IBM Z يقوم IntelliMagic Vision for z/OS بتقييم ®CICS المقاييس الرئيسية مقابل قيم أفضل الممارسات لتحديد المخاطر المحتملة للتوافر للتحقيق فيها. عرض التقييمات في مجموعات منطقية يحددها المستخدم باللون الأحمر والأصفر والأخضر. قم بالتوسيع إلى عرض المزيد من مستويات التفاصيل، مع جميع المناطق التي تشكل المجموعة المحددة أو المخططات الزمنية للمجموعة أو المخططات الزمنية للمقاييس.

التنقيب في بيانات إحصائيات ®CICS يمكن استكشاف العديد من أنواع بيانات إحصائيات ®CICS على مستويات أعمق من التفاصيل. على سبيل المثال، اسم الملف، واسم الملف، واسم قائمة المهام، وفئة المعاملة، ووضع TCB. تُظهر هذه الصورة استخدام التنقل الديناميكي والتنقل الحساس للسياق لتحديد مناطق التخزين ®CICS التي تعاني من نقص في ظروف التخزين.

ملفات تعريف زمن الاستجابة للمعاملات ®عادةً ما يبدأ تحليل CICS أحمال التشغيل التشغيل CICS عادةً بعرض "أعلى ن" للمعاملات حسب استهلاك وحدة المعالجة المركزية أو حسب حجم المعاملة. بعد ذلك، يمكنك التركيز على ملفات تعريف وقت الاستجابة مع ما يقرب من 100 مجموعة توقيت يتم تجميعها مبدئيًا في ملخص عالي المستوى فئة. يمكنك أيضًا عرض شروحات مفصلة لفئات الاهتمام.

وقت الاستجابة الأساسي عنصر الاستجابة الأساسي بعد أن يحدد العرض الأولي لزمن الاستجابة العوامل الرئيسية المساهمة في زمن الاستجابة، يمكن أن تساعد عمليات البحث في تحديد العناصر المحددة ذات الأهمية. إذا كان وقت الاستجابة الأساسي لـ "إجمالي وقت انتظار الإدخال/الإخراج" (كما هو موضح في الصورة السابقة)، يمكن فحص الأقسام الفرعية للمعلوماتية بنقرة واحدة.

ملفات تعريف زمن الاستجابة كما يمكن أن توفر القدرة على مقارنة ملفات التعريف عبر المعاملات حسب وقت استجابة ®CICS الأساسي فئة زمن الاستجابة CICS فئة مفيدة للرؤساء. يُظهر هذا المثال وحدة المعالجة المركزية لكل معاملة ®CICS عبر المجموعة الأولى من المعاملات. يمكن أيضًا تحديد عوامل التصفية العامة لزيادة تركيز المعاملات المحددة.