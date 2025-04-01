IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS

يعمل الكشف الآلي والمرن عن الشذوذ في نظام التشغيل z/OS باستخدام التحليل الإحصائي الذي يسلط الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا في المقاييس الرئيسية على تسريع عملية حل المشاكل من خلال تحديد ما تغير في المجالات التي تثير القلق بسرعة. كما يمكن أن تمكّنك المعلومات التكنولوجية أيضًا من الحصول على قفزة مبكرة للتغييرات التي قد يكون لها تأثير سلبي.