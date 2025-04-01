®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS هو برنامج تحليل الأداء المتقدم لـ IBM Z. تكنولوجيا المعلومات يوفر تحليلًا مرنًا للبيانات من خلال تصورات مخصصة بدون تعليمات برمجية تسمح للمحللين بتحديد المخاطر وضبط أحمال التشغيل. تكنولوجيا تحديث المعلومات المعلومات الكمبيوتر المركزي الأداء التحليل مع تحليل المستوى التالي من الذكاء.
IBM Z يمكن أن يساعد IntelliMagic Vision لـ z/OS مجموعتك على مستويات متعددة:
الوقاية من المخاطر المحتملة على البنية التحتية وتوافر التطبيق من خلال ذكاء اصطناعي مدمج قابل للتفسير يقوم تلقائيًا بتقييم وتقييم أكثر من 700 من z/OS الرئيسية المقاييس باستخدام عتبات حساسة للسياق استنادًا إلى معرفة مدمجة في المجال.
يعمل الكشف الآلي والمرن عن الشذوذ في نظام التشغيل z/OS باستخدام التحليل الإحصائي الذي يسلط الضوء على التغييرات المهمة إحصائيًا في المقاييس الرئيسية على تسريع عملية حل المشاكل من خلال تحديد ما تغير في المجالات التي تثير القلق بسرعة. كما يمكن أن تمكّنك المعلومات التكنولوجية أيضًا من الحصول على قفزة مبكرة للتغييرات التي قد يكون لها تأثير سلبي.
احصل على رؤية بديهية ومترابطة في بيانات القياس z/OS عبر البنية التحتية z/OS من خلال طرق العرض الخاصة بالتطبيق المجزأة من البنية التحتية المشتركة z/OS الموارد. وعلى النقيض من الأساليب المتبعة اليوم التي تتطلب تقارير البرمجة أو إتقان مجموعات أدوات مختلفة تركز على مجالات مختلفة ومعزولة من البنية التحتية، فإن واجهة IntelliMagic Vision الواحدة المستخدمة عبر منصة z/OS بأكملها تسرّع عملية التعلم إلى حد كبير، وتعزز التعاون وتعزز الفعالية التحليلية.
Advanced يتيح النقر لتخصيص القدرات المخصصة دون الحاجة إلى برمجة أو خطوات معقدة ويتيح تصورات تناسب الاستفسار الحالي.
تمكّن عمليات التنقيب المرنة والحساسة للسياق المحلل من تحديد المسارات التحليلية البديلة الأكثر صلة بناءً على طريقة العرض الحالية بحيث يمكن التحقيق في كل فرضية ببضع نقرات فقط. يعمل ذلك على تسريع حل المشكلات بشكل كبير من خلال التخلص بسرعة من المسارات "المسدودة". عند التعامل مع أحجام ضخمة من البيانات، تصبح هذه القدرة على تركيز التحليل على المجموعة الفرعية المطلوبة من البيانات ذات قيمة خاصة.
تشمل مزايا اعتماد نموذج السحابة السحابة التنفيذ السريع (لا يوجد مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، والحد الأدنى من الإعداد (فقط لنقل البيانات), تفريغ الموارد البشرية المطلوبة للتعامل مع مشكلات المعالجة أو تثبيت الصيانة للمنتج وسهولة الوصول إلى خدمات IntelliMagic و IBM® الاستشارية لتكملة المهارات المحلية. كما تعمل الواجهة البديهية والتفاعلية مع عتبات وتوصيات أفضل الممارسات المضمنة على تسريع عملية التوظيف الجديدة والتدريب عبر المنصات.
اكتشف مجموعة من المنتجات المستخدمة في مراقبة وإدارة التطبيقات والبيئات المركزية المتطورة.
اكتشف برنامجًا يوفر كشفًا ذكيًا للشذوذ لتحديد المشكلات التشغيلية في بيئة مؤسستك بشكل استباقي.
إدارة سعة نظام z/OS وتكاليفه من خلال جمع البيانات في قاعدة بيانات ®Db2 وتقديم البيانات في مجموعة متنوعة من التنسيقات لاستخدامها في تخطيط السعة وتحليل التكاليف/إدارة استرداد التكاليف.
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