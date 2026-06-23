IBM Z Cyber Vault

المرونة الإلكترونية الذكية لمنصة IBM Z

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شخص يقف على منصة متصلة بسلالم وينظر إلى مفاتيح زرقاء عائمة على خلفية زرقاء متدرجة.

لمحة عامة

حماية أنظمة الأعمال الحيوية لمهامك

تساعد IBM Z Cyber Vault المؤسسات على حماية أكثر أنظمة الأعمال أهمية لديها من خلال توفير إطار عمل ذكي للمرونة الإلكترونية مصمم لمواجهة سيناريوهات التهديدات الحديثة. من خلال النسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير القائمة على السياسات والتحقق الآلي واكتشاف التهديدات المدمج، تُتيح الكشف المبكر عن الأحداث الإلكترونية وتحافظ على نقاط استعادة نظيفة وموثوق بها. ومن خلال الجمع بين الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات الاستعادة المعزولة والاسترجاع السريع، تستطيع المؤسسات تقليل آثار اختراق البيانات أو الهجمات الإلكترونية مع الحفاظ على استمرارية العمليات بالغة الأهمية.
سلامة البيانات

حماية أعمالك من خلال نسخ غير قابلة للتغيير ومعزولة ماديًا، إلى جانب عمليات تحقق استباقية تكتشف التلف قبل أن يؤثِّر في بيئة الإنتاج، ما يساعد على توفير نقاط استعادة نظيفة وموثوق بها.
استمرارية الأعمال

تقليل فترات التعطل والحفاظ على استمرارية الأعمال أثناء الحوادث الإلكترونية. مدعوم بتحليلات الأدلة الجنائية الرقمية وخيارات الاستعادة الدقيقة أو الكاملة، المصممة لإعادة الأنظمة إلى العمل بسرعة دون التأثير في بيئة الإنتاج.
الكشف عن التهديدات

اكتشاف الأحداث الإلكترونية مبكرًا من خلال آليات اكتشاف التهديدات المدمجة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل في بيئة الإنتاج، مع تفعيل إجراءات الحماية المستندة إلى السياسات. مصممة لتمكين الاحتواء بشكل أسرع، والحفاظ على نقاط استعادة نظيفة، وتحويل الاستعادة من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي.

الميزات

مصمم لتلبية احتياجات التعافي من الهجمات الإلكترونية الحديثة

رسم توضيحي متساوي الأبعاد لأشخاص يقفون ويسيرون فوق منصات زرقاء متدرجة متصلة بسلالم بيضاء، مع طبقات شفافة عائمة.
التحقق متعدد المستويات من البيانات

التحقق من نقاط الاستعادة عبر البنية التحتية وهياكل البيانات ومحتوى التطبيقات داخل بيئة IBM Z معزولة. تستخدم GDPS LCP Manager وDS8000 Safeguarded Copy لضمان توفير نسخ نظيفة ومتسقة مع التطبيقات قبل الاستعادة.
رسم توضيحي للتهديدات الإلكترونية عبر واجهة المستخدم الهجينة
التحليل الجنائي والاستعادة الدقيقة

تشغيل نسخة مكررة معزولة لإجراء تحليل السبب الأساسي والاستعادة المستهدفة. تنفيذ استعادة دقيقة لمجموعات بيانات محددة أو تراجع شامل في حالات الكوارث باستخدام نصوص GDPS الآلية والنسخ المحمية غير القابلة للتغيير.
رسم مسطح لمؤشر Threat Intelligence Index يجسِّد سطح هجوم وتهديدًا واستجابة
نسخة مكررة معزولة ماديًا لاختبارات الأمان

إنشاء نسخة مكررة معزولة ماديًا أو منطقيًا من بيئة الإنتاج لإجراء اختبارات اختراق آمنة وتمارين الفريق الأحمر. يعتمد على عزل الأقسام في IBM Z (بتصنيف EAL5) وتقسيم الشبكة لمنع أي تأثير في الأنظمة التشغيلية.

حالات الاستخدام

مصمم لسيناريوهات العالم الواقعي

أيقونة قطاع الخدمات المالية والمصرفية
أيقونة الحكومة

الخدمات المصرفية والمالية

حماية أنظمة البنوك والمدفوعات الأساسية باستخدام النسخ المحمية غير القابلة للتغيير والتحقق الآلي. التحقيق في أي تلف داخل بيئة IBM Z معزولة وتنفيذ استعادة دقيقة لجداول Db2 أو تراجع كامل للامتثال وتقليل فترات التعطل.

الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى

حماية الخدمات الحكومية وأعباء العمل الحرجة باستخدام نسخ معزولة ماديًا والتحقق متعدد المستويات. إجراء تحليل جنائي خارج بيئة الإنتاج ثم استعادة البيانات المتأثرة فقط أو البيئات بالكامل باستخدام أتمتة GDPS وعزل الأشرطة غير المتصلة.

الموارد

مركز موارد المنتج

IBM® DS8000 Storage

توفِّر تقنية النسخ المحمية (Safeguarded Copy) التي تشكِّل الأساس للنسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير وفي نقطة زمنية محددة ضمن IBM Z Cyber Vault. تُتيح ما يصل إلى 500 نسخة متسقة عند الأعطال لكل وحدة تخزين، ما يشكِّل أساس التعافي المعزول.
IBM z17

يوفر IBM z17 بيئة LPAR آمنة ومعزولة وتقسيمات بتصنيف EAL5، ما يمكِّن بنية Cyber Vault المعزولة، والتحليل الجنائي، وقدرات الاستعادة السريعة.

IBM® GDPS (Geographically Dispersed Parallel Sysplex)

ينسِّق عمليات Cyber Vault بما في ذلك الالتقاط والتحقق ومهام سير عمل الاستعادة. يعمل GDPS LCP Manager على أتمتة التحليل الجنائي وخطوات الاستعادة الدقيقة أو الشاملة.
IBM Z Backup Resiliency (IZBR)

عرض برمجي استراتيجي رئيسي لـ Cyber Vault لا يقتصر على فحص سلامة النسخ المحمية، بل يوفر أيضًا جميع المعلومات والأدوات اللازمة للتحليل الجنائي وعمليات الاستعادة الدقيقة.
IBM Threat Detection for z/OS

صُمم IBM TDz كأداة برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الوضع الأمني العام للمؤسسة، وقد تساعد العملاء على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المستجدة، مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
Db2 Recovery Expert Pro

يُعَد Db2 Recovery Expert حل نسخ احتياطي واستعادة مدرك للتخزين، يدمج قدرات النسخ السريع في معالج التخزين مع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة في Db2. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقليل فقدان البيانات في Db2 for z/OS عبر الاستعادة إلى نقطة زمنية بين النسخ المحمية الاحتياطية.
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