يساعدك IBM Z® Crypto Discovery & Inventory (zCDI) على فهم مكان وكيفية استخدام التشفير عبر مناطق مختلفة من بيئة IBM Z الخاصة بك. من خلال دمج البيانات من مصادر متعددة، يعمل zCDI على تبسيط الامتثال وتقليل المخاطر وتسريع رحلتك إلى التشفير الكمّي الآمن.