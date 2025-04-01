إصدار IBM WebSphere Hybrid Edition
تحديث وقت التشغيل والعمليات والهندسة المعمارية لتحقيق بنية تحتية آمنة ومستدامة.
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ما هي المعلوماتية؟

في سوق اليوم الذي يتسم بالتنافسية في الوقت الحاضر، يُعد التحول الرقمي في صميم النجاح.  يعطي القادة الأولوية للاستثمارات التي تثبت أعمالهم بسرعة في المستقبل. يتطلب التحول الرقمي الناجح أن تكون أنظمة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات آمنة ومستدامة وتعمل على تقليل الديون الفنية.  تُثقل الديون التقنية كاهل الشركة بنقاط الضعف الأمنية وعدم كفاءة استخدام الموارد. ولتقليل الديون التقنية إلى الحد الأدنى، فإن تحديث الاستراتيجية الفعالة حساس. 
 
سواء كانت مجموعتك تقوم بصيانة أو تحديث أو بناء السحابة الأصلية جافا التطبيق، IBM WebSphere Hybrid Edition هو الحل المناسب لك. IBM WebSphere Hybrid Edition يوفر مجموعة شاملة من أدوات تحديث وقت التشغيل والتشغيل. سيسمح لك ذلك بتحديث وقت التشغيل والعمليات التشغيلية والهندسة المعمارية الخاصة بك في جافا بكفاءة من حيث التكلفة.

زيادة ®WebSphere عائد الاستثمار
التأثير 70% تقليل الوقت المستغرق في نشر التعليمات البرمجية

تقليل الوقت الذي تستغرقه شركة بلو كروس بلو شيلد أوف ساوث كارولينا.

 تعرَّف على المزيد >99% تقليل جهود تحديث التطبيقات وترحيلها

تقليل دورة النشر الكاملة المخفضة لـ FlowFactor.

 تعرَّف على المزيد 50% استخدام البنية التحتية

تحسين استخدام الخادم لصالح شركة Blue Cross Blue Shield of South Carolina.

 تعرَّف على المزيد

حالة الاستخدام

تحديث وقت التشغيل التحديث التشغيلي والمعماري تطوير السحابة الأصلية
IBM WebSphere Hybrid Edition يفوز بأعلى الجوائز على TrustRadius و G2
تعترف G2 بـ IBM WebSphere Hybrid Edition كرائد في البناء، ونشر تحديث التطبيق. اكتشف السبب واقرأ المراجعات
قصص نجاح العميل النجاح

انظر كيف يساعد IBM WebSphere Hybrid Edition في تشغيل وتحديث وإنشاء تطبيق جافا جديد
عامل التدفق

ساعدت FlowFactor مزود خدمة النقل في تحديث التطبيقات وتقليل أوقات النشر &gt;99% باستخدام WebSphere Hybrid Edition.
بلو كروس بلو شيلد أوف ساوث كارولينا

رأت شركة BlueCross BlueShield of South Carolina فرصة لإيجاد طرق جديدة لتحديث التطبيقات.
باورم

تعمل PowerM مع أكثر من 90% من المجموعات في المغرب التي تشغل IBM ®WebSphere التطبيق - مما يساعدهم على حماية وتحديث وتحسين منصات التقنية الخاصة بهم.
الموارد

قم بتحديث عملية التطوير باستخدام واحدة من أكثر المنصات المتاحة مرونة وثراءً من حيث الأمان والموثوقية.

يوفر InstantOn مع Liberty حلاً أفضل، دون أي تنازلات.

 جافا التطبيق تحديث الدليل

استكشف مثالاً مفصلاً خطوة بخطوة عن كيفية تحديث تطبيقك.
المنتجات ذات الصلة IBM WebSphere Automation

قم بتقليل التكاليف والمخاطر الأمنية من خلال أتمتة تحديد التهديدات والمعالجة التلقائية لكامل ®WebSphere الخاص بك.

 خادم تطبيقات IBM WebSphere WebSphere Application Server

بيئة تشغيل خادم جافا مرنة وغنية بالأمان في وقت التشغيل لخادم جافا للتطبيق المؤسسي

 IBM Cloud Pak for Applications

تقديم تطبيق أفقي يتحول مع عملك.
الخطوات التالية

احجز اجتماعًا فرديًا مع خبير IBM لمناقشة كيف يمكن لـ IBM WebSphere Hybrid Edition تقليل ديونك الفنية لمجموعتك من خلال وقت تحديث الاستراتيجية التشغيلية.
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