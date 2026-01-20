قم اربط أنظمة المبيعات لمزامنة البيانات، وأتمتة عروض الأسعار والموافقات، ومنح الفرق رؤى في الوقت الفعلي عبر دورة المبيعات بأكملها.
تعتمد فرق المبيعات على إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأدوات التسعير، وأنظمة العقود، وبوابات الشركاء، ومنصات إدارة الطلبات، لكن هذه الأنظمة نادرًا ما تظل متزامنة مع بعضها. يهدر مندوبي المبيعات وقتًا في التنقّل بين الأدوات. وتصبح التنبؤات أقل موثوقية. كما تواجه فرق العمليات صعوبة في الحفاظ على دقة البيانات عبر دورة المبيعات. وتؤدي عمليات التسليم اليدوي إلى تأخير العروض والموافقات وتنفيذ الطلبات.
يربط IBM® webMethods Hybrid Integration النظام البنائي للمبيعات لديك، مما يتيح تدفقات البيانات في الوقت الفعلي عبر أنظمة CRM وCPQ وERP وأنظمة العملاء. وبفضل الحوكمة المدمجة وأمن واجهة برمجة التطبيقات، يضمن IBM webMethods Hybrid Integration جودة البيانات وجاهزية التدقيق عبر عملية المبيعات بأكملها.
أتمِت إعداد المقترحات والموافقات ومزامنة الطلبات عبر أنظمة CRM وCPQ وERP لتقصير دورات المبيعات.
مرّر بيانات موحّدة وفي الوقت الفعلي عبر أدوات المبيعات للحصول على رؤى موثوقة لمسار الصفقات ودعم تخطيط المبيعات.
تخلّص من التحديثات اليدوية والتنقّل بين الأدوات بفضل سير عمل مترابط يحافظ على توافق الأنظمة تلقائيًا.
اضمن بيانات عملاء ومنتجات موحَّدة ومُتّسقة عبر كل نقطة اتصال، بدءًا من مرحلة التسعير وحتى التنفيذ الطلبات.
شاهد كيف يدمج عملاؤنا أنظمة المؤسسات مثل Salesforce لبناء مؤسسة مترابطة.
اكتشف كيف يساعد التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات والذي يركّز على العميل في المقام الأول شركة Carnival Cruise Line على تحويل التسوق والحجز إلى تجارب بيع سلسة.
اكتشف كيف يساعد IBM webMethods Hybrid Integration فرق SalesOps على تبسيط عمليات البيع، وتحسين الدقة، وزيادة كفاءة المبيعات. ابدأ تجربتك المجانية أو حدد موعدًا لعرض توضيحي مباشر اليوم.