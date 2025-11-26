دعم تفعيل الذكاء الاصطناعي عبر مهام سير العمل والفِرق من خلال التحكم المركزي والإدارة الموحَّدة
يحوِّل الذكاء الاصطناعي طريقة إنجاز العمل - لكن دون الحوكمة المناسبة، قد يضيف مخاطر وتعقيدات. يعني وجود أساس حوكمة قوي أن المؤسسات يمكنها توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الفِرق وسير العمل بثقة ودون فقدان الرقابة. مع تزايد التكاملات وتحوُّل تدفقات البيانات إلى بيئات أكثر ديناميكية، تضمن الحوكمة الأمن والمساءلة والثقة. من خلال توفير رؤية مركزية وإدارة موحَّدة، تمكِّن الشركات من الابتكار بسرعة أكبر - مع تتبُّع وإدارة وحماية كل نقطة اتصال بالبيانات.
مع وجود الحوكمة المناسبة، يتحوُّل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى الإنتاج بثقة وتحكُّم كامل. ودون الحوكمة، قد يسبِّب وكلاء الذكاء الاصطناعي مخاطر - من تسرّب البيانات إلى انتهاك الامتثال. تضمن طبقة الحوكمة في IBM أن تكون كل التفاعلات آمنة وقابلة للتدقيق ومُدارة وفقًا للسياسات.
غالبًا ما تكون أصول التكامل المؤسسي مشتتة ومعزولة وصعبة الإدارة - ما يؤدي إلى بطء الابتكار وزيادة المخاطر. يغيّر الكتالوج الموحَّد للأصول (Unified Asset Catalog) من IBM هذا الوضع.
من خلال دمج واجهات برمجة التطبيقات والتكاملات وأصول B2B في طبقة بيانات وصفية واحدة محكومة، يُتيح الكتالوج ما يلي:
مع الكتالوج، تصبح إعادة الاستخدام آمنة ويمكن التنبؤ بها وقابلة للتوسع - وهو أساس حيوي للمؤسسة القائمة على الوكلاء.
تعمل بوابة الذكاء الاصطناعي على توحيد وتأمين التفاعلات بين تطبيقات المؤسسة وواجهات برمجة النماذج اللغوية الكبيرة، مع التسجيل الذاتي وتحديد السرعة باستخدام الرموز المميزة والتخزين المؤقت ولوحات المعلومات الموحَّدة للاستخدام. توفِّر بوابة الذكاء الاصطناعي سياسات لإدارة والتحكم مركزيًا في استخدام واجهات النماذج اللغوية الكبيرة مع تطبيقاتك، بالإضافة إلى تحليلات ورؤى رئيسية تساعدك على اتخاذ قرارات أسرع بشأن اختيار النماذج اللغوية الكبيرة.
تتحكم بوابة MCP في وصول الوكلاء إلى بيانات المؤسسة ووظائفها. وتدعم MCP بشكل أصلي، وتعمل على الوساطة بين البروتوكولات، وتأمين نقاط النهاية، وتطبيق منطق السياسات، وتوفير إمكانية تتبُّع العمليات. في المستقبل، سنكمل البوابات الحالية ببوابة A2A. والتي تتحكم في وصول الوكيل إلى وكلاء آخرين، ما يسمح بتفويض المهام بأمان إلى وكلاء آخرين.
يتصاعد التوزيع على بيئات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية اليوم - فهناك بوابات متخصصة، ونشر في البيئات المحلية والسحابية المتعددة، وتعدُّد المستخدمين، ما يؤدي إلى تفكك أكبر من أي وقت مضى. وتُعَد السيطرة على هذا التعقيد أمرًا بالغ الأهمية؛ لتقليل المخاطر، والحفاظ على المرونة، والقدرة على التكيف، والأمان، وقابلية التوسع اللازمة للنجاح.
على عكس الوحدات المنفصلة للتحكم في التكامل، يوفر IBM webmethods Hybrid Control Plane مكانًا واحدًا للإدارة والحوكمة عبر بيئات التشغيل من IBM، والأطراف الثالثة، والبيئات الهجينة. يمكن للمؤسسات الحصول على رؤية عميقة وحوكمة شاملة عبر الوكلاء والتكاملات وواجهات البرمجة والأحداث والمزيد، سواء أكانت تعمل محليًا أم في بيئات متعددة السحب أم على الحافة.