"لقد شجعتنا نتائج هذا البرنامج التجريبي، ونتطلع إلى المرحلة التالية من رحلة الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويساعدنا النهج الأخلاقي والشفاف الذي تتبعه شركة IBM خلال التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي على جعل القيم الإنسانية محورًا أساسيًا في مبادرة التحول الخاصة بنا".

- ألسيو مينين، المشرف على الذكاء الاصطناعي وعلاقات العملاء، شركة Confederação Sicredi