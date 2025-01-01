إن احتمال إضافة أعضاء جدد للفريق أمر مثير. الوصول إلى هناك أقل متعة بكثير - بدءاً من جمع تفاصيل الوصف الوظيفي ومطاردة التعليقات على الجهات الراعية، وصولاً إلى العمل عبر أدوات متعددة ورعاية المرشحين. ماذا لو كان لديك عدد أقل من المهام اليدوية وعمل أكثر جدوى؟
يمكن لموظف IBM Watson Orchestrate™ الرقمي (digey) من شركة IBM Watson Orchestrate أن يكسر حلقة العمل الممل. كل ما عليك فعله هو أن تسأل. يتطلب الأمر دردشتك وقائمة بالمهارات اللازمة لتوصيل النتائج بسرعة. وتتعلم تكنولوجيا المعلومات كما تتعلم تكنولوجيا المعلومات، لذا فأنت تضاعف الحلول وليس المهام.
إذا كان بإمكانك مراسلة زميل في العمل، فيمكنك الدردشة مع زميلك، باستخدام طلبات مكتوبة بسيطة.
ساعدهم على التحرك نحو عمل أكثر إرضاءً وأعلى قيمة.
لا يوجد وقت كافٍ أبدًا لإنجاز جميع المعلومات التعليمية. يضيف ديجي الخاص بك عرض النطاق الترددي إلى يومك.
قم بإنشاء الوظائف الشاغرة بسرعة لتوظيف أفضل المرشحين والتغلب على المنافسة. قم بأتمتة العمل الفوضوي لاكتساب المواهب ®مع Watson ®أتمتة العامل الرقمي العامل في . يمكنك أيضاً الاستفادة من شراكتنا مع ThisWay Global، باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم للحصول بسرعة على المرشحين الذين يتطابقون مع مواصفات وظيفتك.
في سوق العمل الضيق اليوم، يتمتع المرشحون المتفوقون باليد العليا. استخدم ديجيز للعثور على المواهب ورعايتها.
تمكين ديجي من إعداد قائمة بالمرشحين المحتملين، وتصفيتهم بناءً على معايير مخصصة، وتشجيع المواهب المتنوعة على التقديم بسرعة.
تمكين digey من تنفيذ العديد من الإجراءات مثل إرسال البريد، وجدولة الاجتماعات، وإضافة جهات اتصال، وغير ذلك الكثير.
يُمكِّنك برنامج digey من العمل مع التوصيف الوظيفي وإعلانات الوظائف الشاغرة ومتابعة المرشحين لمساعدتك في العثور على أقوى المواهب.
تمكين digey من إنشاء الحسابات والحملات وجهات الاتصال؛ وتتبع العملاء المحتملين والفرص؛ ®بدء الطلبات والمزيد.
تمكين ديجي من المساعدة في إنشاء طلبات التوظيف وتحديثها، بالإضافة إلى إدارة تقييم المرشحين.
تمكين Digey من أتمتة Alert Notification والمهام المتكررة الأخرى، بالإضافة إلى تجميع الموافقات وتبسيطها.
تمكين ديجي من إرسال الرسائل، ومتابعة طلبات الوظائف، ومشاركة التقويمات والمزيد.
تمكين digey من مشاركة القوائم والملفات والاجتماعات حتى تتمكن من التعاون مع الزملاء والشركاء والعملاء.
تمكين Digey من تخزين الملفات في السحابة وملفات المشاركة وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع المتعاونين.
تمكين Digey من الحصول على المرشحين ورعايتهم، ونشر الوظائف، والحصول على معلومات عن الوظائف الشاغرة.
*قريباً
العامل الرقمي (digeys) هو مساعد آلي مصمم لدعم الأفراد أو الفرق في إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وهي تعمل بسلاسة عبر التطبيقات والأدوات التي تستخدمها أكثر من غيرها للتعامل مع العديد من المهام المتكررة، باستخدام مهارة واحدة أو أكثر لتحقيق النتائج. إن استخدام ديجي لإنجاز المهام، بدءًا من المهام العادية إلى المهمة، يحررك للتركيز على الأعمال المهمة.
لا حاجة إلى البرمجة أو تدريب خاص. أنت تستخدم لوحة معلومات مصممة بأناقة للوصول إلى رقمك الشخصي، ولغة طبيعية لتقديم طلبات يفهمها رقمي وينفذها باستخدام مهارات آلية. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كل الخدمة الذاتية، لذلك لا يتعين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشاركة في الأعمال اليومية. تكنولوجيا المعلومات جاهزة للاستخدام في دقائق معدودة.
من خلال استخدام التقنية التقنية الرائدة، يتفهم ديجي الطلبات في سياقها، و"ينمو" معك، ويتذكر المزيد كلما استمررت في المشاركة. على سبيل المثال، بمجرد توفير المجلد الخاص بقوالب المهام، يعرف ديجي كيفية الرجوع إلى المعلومات في كل مرة.
هذه ليست مشكلة بالنسبة لـ ديجي يمكنك الحصول على البيانات من نظام واحد وبسلاسة تخزين المعلومات التكنولوجية في نظام آخر من خلال التكامل خارج الصندوق حتى تتمكن من الحصول بسرعة على النتائج المحددة التي تطلبها. استكشف عمليات التكامل.
نحن نعتقد أن الجميع يجب أن يحصلوا على ديجي، لذا نقدم إصداراً مجانياً لمدة ستة أشهر عند التسجيل في قائمة الانتظار. ستحظى بتجربة شخصية مع مهارات متخصصة في الموارد البشرية. مع طرحنا لإصدارات وإصدارات جديدة من الطريق، ستكون هناك إصدارات وإصدارات جديدة يمكنك الانتقال إليها قبل انتهاء صلاحية المعاينة. ولكن سيكون هناك دائماً خيار لإصدار مجاني محدود.