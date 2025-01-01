أفضل المواهب المتميزة ترغب في التقدم. إن الاحتفاظ بأفضل وألمع موظفيك وتقليل معدل الدوران يعني توفير فرص جذابة للنمو داخل مجموعتك، وتحديد من سيزدهر بسرعة في حركة جانبية، أو من سيكون أصلًا في منصب أعلى.

يستغرق تحليل فرص التنقل والعمال الذين سيستفيدون أكثر من غيرهم من التقدم وقتاً واهتماماً. ولكن يمكن لـ IBM Watson Orchestrate™ أن يزيل الانشغال من العملية، بحيث يمكنك التركيز على هيكلة فريقك لتحقيق النجاح.