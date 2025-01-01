البحث عن المرشحين ورعايتهم
قلل الوقت الذي تقضيه في البحث عن المرشحين وإدخالهم في أنظمة تتبع المتقدمين للوظائف لديك باستخدام موظف رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي من IBM Watson Orchestrate
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لقطة شاشة الدردشة مع العامل الرقمي ®بدء المهام
دعنا نعثر على المرشحين للوظائف قبل أن تفعل المنافسة

في سوق العمل الضيق اليوم، يتمتع المرشحون المتفوقون باليد العليا. عندما تتنافس على عمالة محدودة، فأنت بحاجة إلى طريقة أكثر ذكاءً للحصول على المواهب المحتملة ورعايتها. حتى مع برامج تتبع المتقدمين للوظائف، فإن المهام الوضيعة التي لا نهاية لها يمكن أن تشتت انتباهك عن أعمال الموارد البشرية الأكثر إنجازاً. ماذا لو كان بإمكانك الأتمتة لاكتشاف المرشحين وإشراكهم بشكل أفضل؟

تعرّف على ديجي، العامل الرقمي من IBM Watson Orchestrate™. المعلومات التكنولوجية أنت، مضروبة.
كيف يعمل ديجي الموارد البشرية
الشراكة مع شركة رائدة في مجال الصناعات الاستفادة من النظام البنائي IBM تأتي الخبرة في مجال الأتمتة والتكامل والذكاء الاصطناعي مع شركة ThisWay Global (TWG)، وهي شركة رائدة في مجال الصناعات في مجال التوريد والمطابقة الفورية. تتمتع خبيرة الموارد البشرية الخاصة بك بإمكانية الوصول غير المتحيز إلى المتقدمين من أكثر من 8,500 مجتمع عبر الإنترنت عندما يكون لديك ترخيص TWG.
البحث عن مرشحين تسريع البحث يعمل ديجي الخاص بك بمثابة عينيك وأذنيك في سوق العمل، حيث يقوم بالبحث بناءً على الكلمات المفتاحية ويبحث في لوحات الوظائف لتنبيهك إلى المرشحين المحتملين. يبحث ديجي الخاص بك عن الملفات الشخصية المطابقة لمعاييرك، ويسرد المرشحين في قائمة بيانات لتقوم أنت بالبحث عنها في المراجعات.
رعاية المرشحين اجعلهم يشعرون بالترحيب يمكن أن يقلل العامل الرقمي الخاص بك من IBM Watson Orchestrate من الوقت المستغرق في البحث عن المرشحين عبر العديد من لوحات الوظائف وإدخالهم في أنظمة تتبع المتقدمين للوظائف لديك.
مهارات البحث عن المرشحين ورعايتهم
تبسيط العملية، من الاكتشاف إلى المشاركة وباستخدام مهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من ThisWay Global، يمكن للباحثين عن الوظائف أن يستعينوا بقوائم المرشحين الأقوياء ويغذوها تلقائياً ويُعلموك عندما يتقدم أحدهم بطلب، ويديروا المهام ذات الصلة لمساعدتك على شغل تلك الوظائف بكفاءة. استكشف كتالوج المهارات
عمليات التكامل لتحديد مصادر المرشحين ورعايتهم Watson ®تتكامل ®Orchestrate مع أفضل الأدوات التي تستخدمها كل يوم، بما في ذلك برنامج تحديد مصادر المرشحين وبرامج تتبع المرشحين. انظر عمليات التكامل ذيس واي جلوبال

تمكين ديجي من إعداد قائمة بالمرشحين المحتملين، وتصفيتهم بناءً على معايير مخصصة، وتشجيع المواهب المتنوعة على التقديم بسرعة.

 تعرف على المزيد حول التكامل مايكروسوفت أوتلوك

تمكين digey من تنفيذ العديد من الإجراءات مثل إرسال البريد، وجدولة الاجتماعات، وإضافة جهات اتصال، وغير ذلك الكثير.
 

 تعرف على المزيد حول التكامل Oracle HCM

يُمكِّنك برنامج digey من العمل مع التوصيف الوظيفي وإعلانات الوظائف الشاغرة ومتابعة المرشحين لمساعدتك في العثور على أقوى المواهب.

 تعرف على المزيد حول التكامل فريق المبيعات

تمكين digey من إنشاء الحسابات والحملات وجهات الاتصال؛ وتتبع العملاء المحتملين والفرص؛ ®بدء الطلبات والمزيد.

 تعرف على المزيد حول التكامل Workday

تمكين ديجي من المساعدة في إنشاء طلبات التوظيف وتحديثها، بالإضافة إلى إدارة تقييم المرشحين.
 

 تعرف على المزيد حول التكامل مايكروسوفت تيمز

تمكين Digey من أتمتة Alert Notification والمهام المتكررة الأخرى، بالإضافة إلى تجميع الموافقات وتبسيطها.

 تعرف على المزيد حول التكامل سلاك

تمكين ديجي من إرسال الرسائل، ومتابعة طلبات الوظائف، ومشاركة التقويمات والمزيد.

 تعرف على المزيد حول التكامل مايكروسوفت شير بوينت

تمكين digey من مشاركة القوائم والملفات والاجتماعات حتى تتمكن من التعاون مع الزملاء والشركاء والعملاء.

 تعرف على المزيد حول التكامل جوجل درايف

تمكين Digey من تخزين الملفات في السحابة وملفات المشاركة وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع المتعاونين.

 تعرّف على التكامل لينكد إن

تمكين Digey من الحصول على المرشحين ورعايتهم، ونشر الوظائف، والحصول على معلومات عن الوظائف الشاغرة.
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الأسئلة الشائعة
كيف يمكن لـ "ديجي" مساعدة فريقنا في الحصول على المرشحين؟

باستخدام الكلمات المفتاحية الصحيحة في طلب الوظيفة، يستخدم الباحث عن وظيفة الذكاء الاصطناعي المتقدم من ThisWay Global للبحث والمطابقة عبر قاعدة بيانات غنية ومتنوعة من المواهب للحصول على ملفات تعريف مطابقة.
هل يمكن أن يساعدنا ديجي الخاص بك في التخلص من المرشحين غير المهتمين حقاً؟

يمكنك إعداد برنامج ديجي للتواصل مع المرشحين أولاً، حتى لا تضيع الوقت. يرسل ديجي الخاص بك تلقائيًا رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الأخرى بعد أن تتاح لك فرصة المراجعات والموافقة.
ماذا لو لم يكن لدينا نظام تتبع التطبيق؟

المعلوماتية ليست ضرورية. تستخدم Digey المهارات للعمل مع أنظمتك الحالية، وتقدم بشكل أساسي نفس الوظيفة: العثور على المراجعات والتفاعل مع المرشحين. يمكن تخصيص كيفية التقاط البيانات والتفاعل مع ديجي الخاص بك بما يتناسب مع بيئتك.
من هي شركة ThisWay Global (TWG) وماذا تعمل؟

TWG هي شركة ناشئة مملوكة لامرأة قامت بتطوير العنوان التقني للتوظيف من أجل معالجة أوجه القصور والتحيزات الموجودة في عمليات التوظيف الحالية. واستناداً إلى البحث والتطوير الذي أجري في جامعة كامبريدج، تستخدم هذه التقنية بالفعل من قبل أكثر من 1000 شركة، وتساعد في حل بعض تحديات التوظيف التي يواجهها كل من أصحاب العمل والأفراد.
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