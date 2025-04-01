تحويل عملك

القسم الموارد البشرية ما بين "الاستقالة" نقص المهارات الساحق، والتعقيد المتزايد لأدوات تحليل البيانات، قد يكون العمل على إيجاد مرشحين متميزين والاحتفاظ بهم أمرًا صعبًا. زوِّد فريقك بالأدوات التي يحتاجها لإلحاق الموظفين المتميزين ودعمهم، حتى يتمكنوا من إعادة "الإنسان" إلى الموارد البشرية. اكتشف كيف يساعد Watson الموارد البشرية