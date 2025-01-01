IBM Watson Orchestrate™ يعمل على أتمتة مهامك التي تستغرق وقتًا طويلاً باستخدام العامل الرقمي (digey) حتى تتمكن من التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لك. عندما تقوم بإشراك ديجي الخاص بك بطلب، قد تستخدم المعلومات التكنولوجية مهارة بسيطة (إضافة صف إلى جدول)، أو البناء على مجموعة معقدة من المهارات (ابحث عن جهات الاتصال, وإنشاء جدول بجهات الاتصال تلك، ثم إرسال بريد إلكتروني إليهم) اللازمة لإنجاز هذا العمل.