مهارات IBM watsonx Orchestrate™

يعمل IBM watsonx Orchestrate على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، بحيث يمكنك التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لك. عندما تُشرِك Orchestrate في طلب ما، فقد يستخدم مهارة بسيطة (إضافة صف إلى جدول)، أو إنشاء مجموعة معقدة من المهارات (البحث عن جهات الاتصال، وإنشاء جدول لجهات الاتصال هذه، ثم إرسال رسالة بريد إلكتروني إليها) اللازمة لإنجاز هذا العمل.
عندما تعتمد على Orchestrate لتوظيف هذه المهارات المنشأة مسبقًا، فإنك توفر الوقت للتعاون والابتكار. وجدير بالذكر أن كتالوج المهارات في watsonx Orchestrate يحتوي على آلاف المهارات المنشأة مسبقًا لمساعدتك على إنجاز مجموعة كبيرة من المهام. وهذه عينة بسيطة من المهارات المتاحة اليوم ولكن هناك العديد من المهارات الأخرى الجاهزة للاستخدام في المنتج.
عندما تقدم طلبًا، يقوم Orchestrate تلقائيًا بتنفيذ إجراء بناءً على الأنظمة التي تتصل بها من خلال بيانات الاعتماد الخاصة بك. كل ما عليك فعله هو أن تطلب.
عندما تبدأ أي مهمة، يحفظ Orchestrate المعرفة الأساسية بشأن طلباتك السابقة حتى تتمكن من المتابعة بسرعة من حيث توقفت ويمكن أن تقدم نتائج أكثر سرعة. ولن تحتاج إلى التكرار.
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