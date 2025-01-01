استكشف المفاهيم التي تُمكِّن IBM Watson Orchestrate من تبسيط عملك.

ما هي روبوت المحادثة المحادثة؟ تعرّف على روبوت المحادثة المحفوظة، التي تحاكي المحادثة البشرية لخلق تجربة أفضل للعملاء.

ما هي معالجة اللغة الطبيعية (NLP)؟ فهم كيف تساعد معالجة اللغة الطبيعية في بناء آلات تستجيب بنفس الطريقة التي يستجيب بها البشر.

ما هي إدارة عمليات الأعمال (BPM)؟ تعرّف على إدارة عمليات الأعمال وكيف يمكن أن تساعدك إدارة عمليات الأعمال المعلوماتية على التشغيل الآلي وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

ما هو الذكاء الاصطناعي التخاطبي (CAI)؟ تعرّف على الذكاء الاصطناعي الحواري وكيف تساعد مجموعة المعلومات التكنولوجية المعلوماتية على إشراك العملاء وتقديم الخدمات.

ما هي أتمتة العمليات الآلية (RPA)؟ تعرّف على أتمتة العمليات الآلية، وهي شكل من أشكال العمليات الأتمتة التقنية التي تستخدم الروبوتات البرمجية لأتمتة المهام التي يؤديها البشر.