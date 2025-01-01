استكشف المفاهيم التي تُمكِّن IBM Watson Orchestrate من تبسيط عملك.
تعرّف على روبوت المحادثة المحفوظة، التي تحاكي المحادثة البشرية لخلق تجربة أفضل للعملاء.
فهم كيف تساعد معالجة اللغة الطبيعية في بناء آلات تستجيب بنفس الطريقة التي يستجيب بها البشر.
تعرّف على إدارة عمليات الأعمال وكيف يمكن أن تساعدك إدارة عمليات الأعمال المعلوماتية على التشغيل الآلي وتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
تعرّف على الذكاء الاصطناعي الحواري وكيف تساعد مجموعة المعلومات التكنولوجية المعلوماتية على إشراك العملاء وتقديم الخدمات.
تعرّف على أتمتة العمليات الآلية، وهي شكل من أشكال العمليات الأتمتة التقنية التي تستخدم الروبوتات البرمجية لأتمتة المهام التي يؤديها البشر.
تعرّف على العامل الرقمي وكيف يمكنه مساعدة القوى العاملة على تحقيق نتائج أسرع وأفضل.
اقرأ وجهات نظر خبير في الموضوعات الشائعة حول الأتمتة التجارية والموارد البشرية والمزيد.
استكشف الاختلافات العامة بين أنواع الأتمتة هذه ومتى يتم استخدامها.
ماذا لو كان الاستقالة العظمى ترقية كبيرة حقًا؟ كيف ستستجيب شركتك؟
تعرّف على الفرق بين الحلول البرمجية التي تعتمد على الرموز البرمجية منخفضة الشفرة والحلول البرمجية التي لا تعتمد على الرموز البرمجية واستكشف أمثلة على كل منهما.
يمكن أن تسفر التقنية الوظيفية التقنية عن مكاسب كبيرة في الإنتاجية وتحسن من رضا الموظفين، إذا تم تنفيذها بشكل مدروس.
هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة في استخدام IBM Watson Orchestrate؟ استكشف وثائق المنتج أو الموارد التجارية مع مجتمعنا المتنامي من المستخدمين.
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التحليل العميق IBM Watson Orchestrate تفاصيل المنتج
إذا كنت ترغب في تطوير مهارات مخصصة ليستخدمها ديجي الخاص بك، تحقق من مجموعة تطوير برامج IBM Watson Orchestrate (SDK).
مقدمة عن أساسيات IBM Watson Orchestrate ، وكيفية عمل تكنولوجيا المعلومات وكيفية إنشاء مهارات وحفريات مخصصة.
دليل لاستيراد المهارات إلى IBM Watson Orchestrate باستخدام OpenAPI، وبناء المهارات المستوردة واختبارها.
إرشادات لإنشاء مهارات مخصصة في IBM Watson Orchestrate تتكامل بسلاسة مع المحتوى الجاهز.
باستخدام البرنامج التعليمي "Hello world!"، ستتعلم أساسيات إنشاء المهارات وتصديرها إلى Watson ®Orchestrate.
يُعلم البرنامج التعليمي "الحيوانات الأليفة تخزين" البناة كيفية إنشاء مهارات أكثر تعقيدًا وتصديرها إلى Watson ®أورشسترات لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام.
يعلّمك البرنامج التعليمي IBM RPA كيفية إنشاء روبوتات RPA وتصدير تلك المهارة إلى Watson ®Orchestrate.