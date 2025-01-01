المستخدم النشط شهريًا (MAU) هو أي مستخدم فريد من نوعه لديه تفاعل واحد هادف على الأقل مع مساعدك أو التطبيق المخصص على مدار شهر الفوترة التقويمي. التفاعل الهادف هو عملية تبادل يرسل فيها المستخدم طلبًا إلى خدمتك وتستجيب خدمتك له.

يتم التعرف على المستخدم الفريد من خلال معرف المستخدم المرتبط بالشخص الذي يتفاعل مع مساعدك. تقوم دردشة الويب والتكاملات المضمنة الأخرى بتعيين هذه الخاصية لك تلقائياً.

يمكنك حساب وحدات MAUs بنفسك، لكل من IBM Cloud و IBM Cloud Pak for Data.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارتنا هنا.