كيف تدعم فريقك لتحسين الإنتاجية؟ هل تحتاج إلى تنفيذ الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي عبر عدة أنظمة متباينين لأتمتة العمليات المعقدة؟
إن منصة IBM Watson Orchestrate™ هي واجهة واحدة لتعزيز إنتاجية فريقك وكفاءته وتقديم حلول سير العمل المحسّنة. باستخدام الأتمتة القابلة للاستيراد، والأتمتة الجديدة ®VIA OpenAPI، وأتمتة العمليات الآلية (RPA)، يمكن Watson تقديم مهام مستقلة، أو تسلسل المهام للتعامل مع أعمال أكثر تعقيدًا. تُعرف هذه المهام بالمهارات.
يمكن أن يعمل Watson أيضًا مع مجموعات محددة من المهارات أو مجموعات المهارات التي يمكن أن يكون لها سياق وذاكرة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك مجموعة مهارات لاكتساب المواهب ومجموعة مهارات مختلفة لإدارة الموردين. Watson أن تتعلم وتصبح أكثر كفاءة في كل مجال. يمكنك إنشاء مجموعات المهارات الخاصة بـ Watson لدعم فرقك عبر المؤسسة في مجموعة متنوعة من العمليات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتكامل Watson مع تطبيق مؤسستك. من خلال IBM Watson Orchestrate ، يمكن لفريقك استيراد الأتمتة والتدريب عليها كمهارات لتخصيص منصة تناسب احتياجاتك على أفضل وجه.
يمكنك أن تقرأ عن Watsonالمهارات المبنية مسبقًا والمهارات المخصصة والتكامل ، ثم المراجعات حالة التوظيف في الموارد البشرية واكتساب المواهب. بينما يقدم موقع IBM مسرعات في مجال الموارد البشرية والمساعدة التقنية، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بناء المهارات اللازمة لأي من مجالات التعيين. وأخيراً، قم بتبادل الأفكار حول المهام التي يمكن أن يقوم بها فريقك Watson. جرّب حالة بسيطة من الاستخدام البسيط أولاً واختبر المعلومات التكنولوجية.
يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك استيراد الأتمتة الموجودة لديك بسرعة أو دمج أنظمة الجهات الخارجية أو المهارات المخصصة، ثم إعادة استخدامها عبر عمليات سير العمل. بمجرد توصيل واجهة OpenAPI، يتيح لك رمز منخفض تجربة إضافة شروح اللغة الطبيعية. Watson ®يوفر ®Orchestrate واجهة بحيث يسهل على فريقك اعتمادها.
يمكنك الآن زيادة سعة Watsonمن خلال ربط المهارات معًا تلقائيًا. كلما تم دمج المزيد من المهارات ودمجها، يمكنك أن تطلب من Watson استخدام تكنولوجيا المعلومات التعلم الآلي لتقديم توصيات بشأن المهارات التي يمكن استدعاؤها أو تخطيطها أو تسلسلها لتحقيق نتيجة معينة.
لقد قمت بتدريب Watson على إحدى القدرات أو سير العمل، بالإضافة إلى العبارات التي يمكن لـ Watson فهمها وتوظيفها للتوصية بالخطوات التالية للمستخدم. شارك الآن في الوصول إلى مهارات Watsonمع فريقك. قم بتمثيل سير العمل Watson الذي تعلمته بالفعل وادعهم إلى استكشاف.
بمجرد أن تقوم بالتدريب Watson في مهمة ما، تصبح تلك العملية أو العملية الآلية سير العمل أو العملية الآلية واحدة من مهارات Watson، والتي يمكن لفريقك الوصول إليها من خلال اللغة الطبيعية.
بينما يتفاعل المستخدمون ®مع Watson ، تطبق منصة التعلم الآلي للقدرات داخل منصة Watson ®Orchestrate التعلم السياقي، مثل تذكر السياق السابق، لتنفيذ الأتمتة المستقبلية. على سبيل المثال، يمكن لموقع Watson فهم ما يعنيه المستخدم بـ "هذا" أو "تكنولوجيا المعلومات" استنادًا إلى المعرفة التاريخية من المحادثة، ويمكنه التعرف على مستخدم عن الآخر، والتكيف مع التفضيلات الخاصة بالمستخدم واحترام تصاريح البيانات.
بمجرد أن تقوم بتدريب Watson على القدرات الأولى التي يحتاجها فريقك، اجعل هذه المهارات متاحة لدعم المستخدمين. وفي الوقت نفسه، استمر في تدريب Watson على مهارات جديدة وتحسين المهارات الحالية. قم بتوصيل هذه الجهود إلى المستخدمين حتى يكونوا على دراية بالفرص التي يقدمها Watson.