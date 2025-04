دون & برادستريت هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير بيانات اتخاذ القرارات التجارية والتحليلات. يستخدم حل Ask Procurement من Dun & Bradstreet's Ask Procurement ®Power بيانات Dun & Bradstreet ذات المستوى العالمي و IBM'مساعد التكنولوجيا الرائدة في مجال الصناعات لتقديم تجربة GenAI يمكنك الوثوق بها. من خلال معلومات عن أكثر من نصف مليار شركة خاصة وعامة وبيانات فريدة من نوعها من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الخاصة بك، والتي يتم تقديمها في سياقها عندما يكون متخصصو المشتريات في أمس الحاجة إلى معلومات تكنولوجيا المعلومات، يقدم Ask Procurement تجربة خالية من الاحتكاك وجاهزة لتسريع عملية الشراء.