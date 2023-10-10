IBM® أصدرت شركة ® Consulting IBM Consulting Advantage ، وهي منصة خدمات الذكاء الاصطناعي ومكتبة من المساعدين المصممة لدعم الاستشاريين في تقديم الاتساق والتكرار والسرعة للعملاء. IBM Consulting Advantage يسمح بوصول أسهل ومخصص إلى الأساليب المملوكة والمصممة خصيصًا لهذا الغرض والنماذج والمساعدين التوليديين، والمساعدين التوليديين التوليديين القائمين على الأدوار. وبغض النظر عما إذا كنت تقود عمليات تحويل العملاء و SAP ، أو الترحيل إلى Azure أو AWS السحابة أو تشغيل تطوير التطبيق الذي يستخدم الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال، أو زيادة الأمان، فإن IBM Consulting Advantage يساعد على توليد قيمة أكبر من التغيير بشكل أسرع.