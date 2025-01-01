أنت تستخدم الكثير من تطبيقات وأنظمة الأعمال المختلفة، وفي كثير من الأحيان، لا تتحدث هذه التطبيقات والأنظمة مع بعضها البعض. لذلك عليك إدخال نفس المعلومات عدة مرات. IBM Watson Orchestrate يتكامل بسهولة عبر أنظمتك وأدواتك الحالية حتى يحصل فريقك على المعلومات التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إلى تكنولوجيا المعلومات.
تم تضمين تطبيق IBM AppConnect في IBM Watson Orchestrate، مما يوفر مئات من عمليات التكامل. قم بالتخصيص باستخدام مجموعة تطوير البرمجيات SDK الخاصة بنا لتحقيق أقصى استفادة من الاتصال.
لا توجد واجهة برمجة تطبيقات API مفتوحة للعمل معها؟ لا توجد مشكلة، حيث يمكن لـ IBM Watson Orchestrate من IBM Watson Orchestrate استهلاك روبوتات الأتمتة الآلية الآلية وتبسيط العمل عبر الأنظمة.
تستفيد IBM Watson Orchestrate من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن Watson من تزويده بالقدرات التي تعتمد عليها.
تمكين Watson من إعداد قائمة بالمرشحين المحتملين، وتصفيتهم بناءً على معايير مخصصة، وتشجيع المواهب المتنوعة على التقديم بسرعة.
تمكّن Watson من تنفيذ إجراءات مختلفة مثل إرسال البريد، وجدولة الاجتماعات، وإضافة جهات اتصال، وغير ذلك الكثير.
يمكّنك Watson من العمل مع التوصيف الوظيفي وإعلانات الوظائف الشاغرة ومتابعة المرشحين لمساعدتك في العثور على أقوى المواهب.
تمكين Watson من إنشاء الحسابات والحملات وجهات الاتصال؛ وتتبع العملاء المحتملين والفرص؛ ®إنشاء الطلبات والمزيد.
تمكين Watson من المساعدة في إنشاء طلبات الوظائف وتحديثها، بالإضافة إلى إدارة تقييمات المرشحين.
تمكين Watson للمساعدة في أتمتة Alert Notification والمهام المتكررة الأخرى، بالإضافة إلى تجميع الموافقات وتبسيطها.
تمكين Watson من إرسال الرسائل ومتابعة طلبات العمل والتقويمات المشاركة والمزيد.
تمكين Watson من القوائم والملفات والاجتماعات المشتركة حتى تتمكن من التعاون مع الزملاء والشركاء والعملاء.
يمكّن Watson من تخزين الملفات في السحابة ومشاركة الملفات وتحرير المستندات وجدول البيانات والعروض التقديمية مع المتعاونين.
تمكين Watson من إنشاء طلبات التوظيف ونشرها على لوحات الوظائف.
تمكين Watson من أتمتة استرداد رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وحذف رسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية.
تمكين Watson من الحصول على المرشحين ورعايتهم، ونشر الوظائف، والحصول على معلومات التطبيق، وإعلانات الوظائف الشاغرة.
* قريباً
يتطلب تأهيل الموظف إعداد الموظف الجديد على عدد من الأنظمة الجديدة، ومشاركة الكثير من المستندات والبيانات، وتعريف الموظف الجديد بفريقه وبقية الموظفين. مع مجموعة المعلومات التكنولوجية للمهارات والتكامل، Watson هنا للمساعدة.
Watson يمكن جمع المراجعات المراجعات للموظفين ودعم جدولة وحجز أوقات للمناقشات. من خلال تبسيط عملية المراجعات الخاصة بالموظفين، Watson يسهل تنقل الموظفين داخل مجموعتك.
من خلال الاستفادة من معالجة المعلومات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) القدرات، Watson يمكن تنظيم طلبات العمالة قصيرة الأجل وتحديد أولوياتها, وتسهيل الاتصالات مع العمالة قصيرة الأجل، مما يوفر وقت الموارد البشرية المهنية ويحسن دقة قرارات التعاقد.
من خلال تحليل إعلانات الوظائف الشاغرة والسير الذاتية للمرشحين، يحدد Watson أكثر المرشحين الواعدين لشغل الوظائف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للبرنامج جدولة المقابلات وتتبع حالات المتقدمين وغير ذلك الكثير.
Watson المساعدة في إنشاء إعلانات الوظائف الشاغرة وتبسيط عملية البحث عن المرشحين وجدولة المقابلات وحتى تقديم التعليقات للمرشحين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر Watson الرؤى حول كيفية تحسين عملية التوظيف بمرور الوقت.
عليك فقط أن تعرف ما تريد القيام به. Watson ستصل إلى المهارات والقدرات العملية لتقديم النتائج السريعة.
نحن نريد أن نجعل Watson قادرًا قدر الإمكان، لذلك نحن نعمل جاهدين على دمج قائمة بأكثر تطبيقات الأعمال شيوعًا. ترقبوا المزيد من التواصل وإرسال الطلبات إلى بوابة الأفكار.
يمكنك الوصول إلى التطبيقات بسهولة عن طريق كتابة بيانات الاعتماد الخاصة بك. لا توجد مسارات أو عمليات جديدة يجب تذكرها.