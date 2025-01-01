أنت تستخدم الكثير من تطبيقات وأنظمة الأعمال المختلفة، وفي كثير من الأحيان، لا تتحدث هذه التطبيقات والأنظمة مع بعضها البعض. لذلك عليك إدخال نفس المعلومات عدة مرات. IBM Watson Orchestrate يتكامل بسهولة عبر أنظمتك وأدواتك الحالية حتى يحصل فريقك على المعلومات التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إلى تكنولوجيا المعلومات.

تم تضمين تطبيق IBM AppConnect في IBM Watson Orchestrate، مما يوفر مئات من عمليات التكامل. قم بالتخصيص باستخدام مجموعة تطوير البرمجيات SDK الخاصة بنا لتحقيق أقصى استفادة من الاتصال.

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات API مفتوحة للعمل معها؟ لا توجد مشكلة، حيث يمكن لـ IBM Watson Orchestrate من IBM Watson Orchestrate استهلاك روبوتات الأتمتة الآلية الآلية وتبسيط العمل عبر الأنظمة.