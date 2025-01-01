عمليات التكامل مع IBM Watson Orchestrate™
IBM Watson Orchestrate يدمج الإنتاجية والتعاون الرائدين في الإنتاجية والتعاون حتى يقضي فريقك وقتاً أقل في المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً
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Leadspace illustration for IBM Watson Orchestrate integration with Gmail
ما هي عمليات التكامل؟

أنت تستخدم الكثير من تطبيقات وأنظمة الأعمال المختلفة، وفي كثير من الأحيان، لا تتحدث هذه التطبيقات والأنظمة مع بعضها البعض. لذلك عليك إدخال نفس المعلومات عدة مرات. IBM Watson Orchestrate يتكامل بسهولة عبر أنظمتك وأدواتك الحالية حتى يحصل فريقك على المعلومات التي يحتاجون إليها، عندما يحتاجون إلى تكنولوجيا المعلومات.  

تم تضمين تطبيق IBM AppConnect في IBM Watson Orchestrate، مما يوفر مئات من عمليات التكامل.  قم بالتخصيص باستخدام مجموعة تطوير البرمجيات SDK الخاصة بنا لتحقيق أقصى استفادة من الاتصال.   

لا توجد واجهة برمجة تطبيقات API مفتوحة للعمل معها؟ لا توجد مشكلة، حيث يمكن لـ IBM Watson Orchestrate من IBM Watson Orchestrate استهلاك روبوتات الأتمتة الآلية الآلية وتبسيط العمل عبر الأنظمة.

 تعلّم كيف مع مهاراتنا المخصصة
كيفية عمل المعلوماتية
المهارات كل ما عليك فعله هو أن تسأل

ابدأ في دقائق باستخدام مهارات ما قبل البناء المصممة لك ولاحتياجاتك. الرسالة Watson باللغة الطبيعية وتتولى المعلومات التكنولوجية الباقي، مستفيدةً من فهرس المهارات لتنفيذ طلباتك في السياق وبالترتيب الصحيح.

 راجع كتالوج المهارات
عمليات التكامل التي تناسبك

تستفيد IBM Watson Orchestrate من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن Watson من تزويده بالقدرات التي تعتمد عليها.

 اكتشف عمليات التكامل ذيس واي جلوبال

تمكين Watson من إعداد قائمة بالمرشحين المحتملين، وتصفيتهم بناءً على معايير مخصصة، وتشجيع المواهب المتنوعة على التقديم بسرعة.

 تعرّف على التكامل مايكروسوفت أوتلوك

تمكّن Watson من تنفيذ إجراءات مختلفة مثل إرسال البريد، وجدولة الاجتماعات، وإضافة جهات اتصال، وغير ذلك الكثير.

 تعرّف على التكامل Oracle HCM

يمكّنك Watson من العمل مع التوصيف الوظيفي وإعلانات الوظائف الشاغرة ومتابعة المرشحين لمساعدتك في العثور على أقوى المواهب.

 تعرّف على التكامل فريق المبيعات

تمكين Watson من إنشاء الحسابات والحملات وجهات الاتصال؛ وتتبع العملاء المحتملين والفرص؛ ®إنشاء الطلبات والمزيد.

 تعرّف على التكامل Workday

تمكين Watson من المساعدة في إنشاء طلبات الوظائف وتحديثها، بالإضافة إلى إدارة تقييمات المرشحين.

 تعرّف على التكامل مايكروسوفت تيمز

تمكين Watson للمساعدة في أتمتة Alert Notification والمهام المتكررة الأخرى، بالإضافة إلى تجميع الموافقات وتبسيطها.

 تعرّف على التكامل سلاك

تمكين Watson من إرسال الرسائل ومتابعة طلبات العمل والتقويمات المشاركة والمزيد. 

 تعرّف على التكامل مايكروسوفت شير بوينت

تمكين Watson من القوائم والملفات والاجتماعات المشتركة حتى تتمكن من التعاون مع الزملاء والشركاء والعملاء.

 تعرّف على التكامل جوجل درايف

يمكّن Watson من تخزين الملفات في السحابة ومشاركة الملفات وتحرير المستندات وجدول البيانات والعروض التقديمية مع المتعاونين.

 تعرّف على التكامل SAP SuccessFactors

تمكين Watson من إنشاء طلبات التوظيف ونشرها على لوحات الوظائف.  

 تعرّف على التكامل GMail

تمكين Watson من أتمتة استرداد رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وحذف رسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية. 

 تعرّف على التكامل لينكد إن

تمكين Watson من الحصول على المرشحين ورعايتهم، ونشر الوظائف، والحصول على معلومات التطبيق، وإعلانات الوظائف الشاغرة.

* قريباً
حالة الاستخدام التأهيل

يتطلب تأهيل الموظف إعداد الموظف الجديد على عدد من الأنظمة الجديدة، ومشاركة الكثير من المستندات والبيانات، وتعريف الموظف الجديد بفريقه وبقية الموظفين. مع مجموعة المعلومات التكنولوجية للمهارات والتكامل، Watson هنا للمساعدة.

 استكشاف الموظفين على متن الطائرة ®مع Watson تنقّل الموظفين

Watson يمكن جمع المراجعات المراجعات للموظفين ودعم جدولة وحجز أوقات للمناقشات. من خلال تبسيط عملية المراجعات الخاصة بالموظفين، Watson يسهل تنقل الموظفين داخل مجموعتك. 

 كيف يدعم موقع Watson تنقل الموظفين المشتريات

من خلال الاستفادة من معالجة المعلومات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) القدرات، Watson يمكن تنظيم طلبات العمالة قصيرة الأجل وتحديد أولوياتها, وتسهيل الاتصالات مع العمالة قصيرة الأجل، مما يوفر وقت الموارد البشرية المهنية ويحسن دقة قرارات التعاقد.

 كيف يدعم موقع Watson المشتريات تحديد مصادر المرشحين

من خلال تحليل إعلانات الوظائف الشاغرة والسير الذاتية للمرشحين، يحدد Watson أكثر المرشحين الواعدين لشغل الوظائف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للبرنامج جدولة المقابلات وتتبع حالات المتقدمين وغير ذلك الكثير.

 تحديد مصادر المرشحين ®مع Watson التوظيف

Watson المساعدة في إنشاء إعلانات الوظائف الشاغرة وتبسيط عملية البحث عن المرشحين وجدولة المقابلات وحتى تقديم التعليقات للمرشحين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر Watson الرؤى حول كيفية تحسين عملية التوظيف بمرور الوقت.

 كيف يساعد Watson في التوظيف
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى إتقان التطبيق المدمج ®مع Watson ®Orchestrate؟

عليك فقط أن تعرف ما تريد القيام به. Watson ستصل إلى المهارات والقدرات العملية لتقديم النتائج السريعة.
أستخدم الكثير من التطبيقات الأخرى لإنجاز عملي. هل ستتم إضافتها؟

نحن نريد أن نجعل Watson قادرًا قدر الإمكان، لذلك نحن نعمل جاهدين على دمج قائمة بأكثر تطبيقات الأعمال شيوعًا. ترقبوا المزيد من التواصل وإرسال الطلبات إلى بوابة الأفكار.
هل المعلوماتية صعبة الاتصال؟

يمكنك الوصول إلى التطبيقات بسهولة عن طريق كتابة بيانات الاعتماد الخاصة بك. لا توجد مسارات أو عمليات جديدة يجب تذكرها.
اتخذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن IBM Watson Orchestrate؟ تعرف على كيفية دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفريقك.

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