تكنولوجيا المعلومات من الصعب العثور على مرشحين مؤهلين والوصول إليهم عندما تكون مشغولاً بالأعمال الورقية. من الأفضل أن تقضي وقتك بشكل فردي مع المتقدمين للتعرف عليهم وتحديد ما إذا كانوا مناسبين لك أم لا.
مع IBM watsonx Orchestrate وThe ThisWay Global التكامل، يمكنك التركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية بينما يتولى Watson المهام البسيطة التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً. على سبيل المثال، اطلب من ® Orchestrate اختيار المرشحين من مجموعة المرشحين المتنوعة لدى ThisWay Global والتواصل معهم لتحديد موعد للمقابلة.
الوصول إلى 169 مليون مرشح متنوع في متناول يدك.
ابحث عن مرشحين سلبيين لإلغاء القفل المواهب في مجموعتك.
أنشئ فرص عمل جديدة وانشرها لجذب أفضل المواهب.
أظهر بسرعة المرشحين المؤهلين لوظائفك الشاغرة بناءً على معاييرك.
الحد من التحيز وزيادة التنوع التنظيمي.
استخدم الأوصاف الوظيفية لمطابقة المرشحين مع الوظيفة الشاغرة لديك. قم بسرعة الحصول على المرشحين المحتملين وتقييمهم والاتصال بهم وتشجيعهم على التقدم لشغل الوظيفة الشاغرة لديك.
الحد بشكل كبير من تحديات التوظيف الحالية من خلال نهج جديد لاكتساب المواهب. اعثر على المرشحين بشكل أسرع وأعد "الإنسان" إلى الموارد البشرية.
انسق قائمة المرشحين المؤهلين والمتنوعين بسرعة حتى تتمكن من إعطاء الأولوية لرعاية أفضل المواهب من أجل التوظيف - وتخفيف الضغط الناتج عن التوظيف.
اسأل ®Orchestrate عن المرشحين بناءً على معاييرك واحصل على قائمة بأفضل المرشحين المؤهلين في غضون ثوانٍ باستخدام التكامل العالمي ThisWay Global. قم بتنقيح قائمتك ونسقها حسب الحاجة وابدأ بسرعة في التواصل مع المرشحين باستخدام watsonx Orchestrate.
المرشحون
IBM watsonx Orchestrate يسهّل الاتصال بمنصة ThisWay Global الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعميل بشكل آمن باستخدام رمز OAuth مميز الخاص بالعميل. يتيح لك ذلك استخدام مهارات ThisWay Global بسلاسة في البحث عن مرشحين لشغل الوظائف الشاغرة لديك.
تمكين ®Orchestrate من تنفيذ العديد من الإجراءات مثل إرسال البريد، وجدولة الاجتماعات، وإضافة جهات اتصال وغيرها.
يتيح ® Orchestrate العمل مع أوصاف الوظائف وإعلانات الوظائف ومتابعة المرشحين لمساعدتك في العثور على أقوى المواهب.
تمكين ®Orchestrate من إنشاء الحسابات والحملات وجهات الاتصال؛ وتتبع العملاء المحتملين والفرص؛ ®بدء الطلبات والمزيد.
تمكين ®Orchestrate للمساعدة في إنشاء طلبات التوظيف وتحديثها، بالإضافة إلى إدارة تقييم المرشحين.
تمكين ®Orchestrate من أتمتة Alert Notification والمهام المتكررة الأخرى، بالإضافة إلى تجميع الموافقات وتبسيطها.
يتيح لـ ® Orchestrate إرسال الرسائل ومتابعة طلبات العمل ومشاركة التقويمات والمزيد.
يتيح ® Orchestrate مشاركة القوائم والملفات والاجتماعات حتى تتمكن من التعاون مع الزملاء والشركاء والعملاء.
تمكين ®Orchestrate من تخزين الملفات في السحابة وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع المتعاونين.
تمكين ®Orchestrate من الوصول إلى مصادر المرشحين ورعايتهم، ونشر الوظائف، والحصول على معلومات عن الوظائف، وإعلانات الوظائف الشاغرة.
*قريباً