هذا الطريق التكامل العالمي مع هذا التكامل IBM Watsonx®Orchestrate
مع watsonx Orchestrate و ThisWay Global التكامل العالمي، يمكنك وضع المواهب والتوظيف في مركز عملية التوظيف
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التركيز على التوظيف وليس الانشغال بالعمل

تكنولوجيا المعلومات من الصعب العثور على مرشحين مؤهلين والوصول إليهم عندما تكون مشغولاً بالأعمال الورقية. من الأفضل أن تقضي وقتك بشكل فردي مع المتقدمين للتعرف عليهم وتحديد ما إذا كانوا مناسبين لك أم لا.

مع IBM watsonx Orchestrate وThe ThisWay Global التكامل، يمكنك التركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية بينما يتولى Watson المهام البسيطة التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً. على سبيل المثال، اطلب من ® Orchestrate اختيار المرشحين من مجموعة المرشحين المتنوعة لدى ThisWay Global والتواصل معهم لتحديد موعد للمقابلة.
ميزة
توسيع مجموعة الموارد

الوصول إلى 169 مليون مرشح متنوع في متناول يدك.
اكتشاف المرشحين الحاليين الأقوياء

ابحث عن مرشحين سلبيين لإلغاء القفل المواهب في مجموعتك.
تحسين الوصول الأمثل

أنشئ فرص عمل جديدة وانشرها لجذب أفضل المواهب.
تقييم المرشحين

أظهر بسرعة المرشحين المؤهلين لوظائفك الشاغرة بناءً على معاييرك.
استخدام ممارسات التوظيف العادلة

الحد من التحيز وزيادة التنوع التنظيمي.
حالة الاستخدام استقطاب المرشحين ورعايتهم

استخدم الأوصاف الوظيفية لمطابقة المرشحين مع الوظيفة الشاغرة لديك. قم بسرعة الحصول على المرشحين المحتملين وتقييمهم والاتصال بهم وتشجيعهم على التقدم لشغل الوظيفة الشاغرة لديك.

 الموارد البشرية

الحد بشكل كبير من تحديات التوظيف الحالية من خلال نهج جديد لاكتساب المواهب. اعثر على المرشحين بشكل أسرع وأعد &quot;الإنسان&quot; إلى الموارد البشرية.

 التوظيف وإعلان الوظائف

انسق قائمة المرشحين المؤهلين والمتنوعين بسرعة حتى تتمكن من إعطاء الأولوية لرعاية أفضل المواهب من أجل التوظيف - وتخفيف الضغط الناتج عن التوظيف.
مهارات في هذا الطريق

اسأل ®Orchestrate عن المرشحين بناءً على معاييرك واحصل على قائمة بأفضل المرشحين المؤهلين في غضون ثوانٍ باستخدام التكامل العالمي ThisWay Global. قم بتنقيح قائمتك ونسقها حسب الحاجة وابدأ بسرعة في التواصل مع المرشحين باستخدام watsonx Orchestrate.

المرشحون

  • إنشاء فرصة عمل ونشرها
  • البحث عن مرشحين
الأمن والوصول

IBM watsonx Orchestrate يسهّل الاتصال بمنصة ThisWay Global الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعميل بشكل آمن باستخدام رمز OAuth مميز الخاص بالعميل. يتيح لك ذلك استخدام مهارات ThisWay Global بسلاسة في البحث عن مرشحين لشغل الوظائف الشاغرة لديك.

 اقرأ الوثائق
المزيد من عمليات التكامل ®يتكامل برنامج Orchestrate مع أفضل الأدوات التي تستخدمها كل يوم، بما في ذلك برنامج تحديد مصادر المرشحين وبرنامج تتبع المرشحين. مايكروسوفت أوتلوك

تمكين ®Orchestrate من تنفيذ العديد من الإجراءات مثل إرسال البريد، وجدولة الاجتماعات، وإضافة جهات اتصال وغيرها.

 تعرّف على التكامل Oracle HCM

يتيح ® Orchestrate العمل مع أوصاف الوظائف وإعلانات الوظائف ومتابعة المرشحين لمساعدتك في العثور على أقوى المواهب.

 تعرّف على التكامل فريق المبيعات

تمكين ®Orchestrate من إنشاء الحسابات والحملات وجهات الاتصال؛ وتتبع العملاء المحتملين والفرص؛ ®بدء الطلبات والمزيد.

 تعرّف على التكامل Workday

تمكين ®Orchestrate للمساعدة في إنشاء طلبات التوظيف وتحديثها، بالإضافة إلى إدارة تقييم المرشحين.

 تعرّف على التكامل مايكروسوفت تيمز

تمكين ®Orchestrate من أتمتة Alert Notification والمهام المتكررة الأخرى، بالإضافة إلى تجميع الموافقات وتبسيطها.

 تعرّف على التكامل سلاك

يتيح لـ ® Orchestrate إرسال الرسائل ومتابعة طلبات العمل ومشاركة التقويمات والمزيد.

 تعرّف على التكامل مايكروسوفت شير بوينت

يتيح ® Orchestrate مشاركة القوائم والملفات والاجتماعات حتى تتمكن من التعاون مع الزملاء والشركاء والعملاء.

 تعرّف على التكامل جوجل درايف

تمكين ®Orchestrate من تخزين الملفات في السحابة وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مع المتعاونين.

 تعرّف على التكامل لينكد إن

تمكين ®Orchestrate من الوصول إلى مصادر المرشحين ورعايتهم، ونشر الوظائف، والحصول على معلومات عن الوظائف، وإعلانات الوظائف الشاغرة. 
*قريباً
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