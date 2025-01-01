تكنولوجيا المعلومات من الصعب العثور على مرشحين مؤهلين والوصول إليهم عندما تكون مشغولاً بالأعمال الورقية. من الأفضل أن تقضي وقتك بشكل فردي مع المتقدمين للتعرف عليهم وتحديد ما إذا كانوا مناسبين لك أم لا.

مع IBM watsonx Orchestrate وThe ThisWay Global التكامل، يمكنك التركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية بينما يتولى Watson المهام البسيطة التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً. على سبيل المثال، اطلب من ® Orchestrate اختيار المرشحين من مجموعة المرشحين المتنوعة لدى ThisWay Global والتواصل معهم لتحديد موعد للمقابلة.