التكامل مع Microsoft Teams 
باستخدام IBM watsonx Orchestrate'Microsoft Teams التكامل من Microsoft Teams، يمكنك تبسيط اتصالات فريقك لمعالجة قائمة المهام بشكل أسرع
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التكامل مع Microsoft Teams 
التعاون بكفاءة وفعالية

تعرف على كيفية مساعدة Microsoft Teams و IBM watsonx Orchestrate في تحسين التعاون في مجموعتك لمعالجة الأولويات الرئيسية، مثل تعيين موظف جديد.
حالة الاستخدام الموارد البشرية 

يتيح لك Google Drive تخزين جميع سجلات موظفيك في مكان واحد آمن. يضع برنامج IBM watsonx Orchestrate هذه الملفات في متناول يدك، مع أوامر بسيطة بلغة بشرية تمنحك وصولاً فوريًا إلى الوثائق التي تحتاجها الآن. 

العامل الرقمي 

استخدم ®Orchestrate لترك الأعمال المزدحمة - إعادة جدولة الاجتماعات، وتتبع الأحداث الرئيسية، ومراعاة كل شخص في قائمة - والبدء في العمل الذي تحب القيام به أكثر من غيره.
مهارات فرق مايكروسوفت اسأل ®Orchestrate إلى ®بدء تشغيل المهارات التي توفرها Microsoft Teams التكامل. قم بأتمتة المهام باستخدام مهارات Microsoft Teams بسلاسة التواصل مع الأجزاء الرئيسية في مجموعتك لإكمال عناصر العمل الخاصة بك. الفعاليات
  • رسائل جديدة
  • رسائل محدثة
  • الرسائل المحذوفة
 القنوات
  • إنشاء قنوات
  • استرجاع القنوات
  • قنوات التحديث
  • حذف القنوات
 الدردشات
  • إرسال رسائل الدردشة
  • استرداد رسائل الدردشة
 المجموعات
  • إنشاء مجموعات
  • استرجاع المجموعات
  • مجموعات التحديث
  • حذف المجموعات
 الأعضاء
  • استرجاع الأعضاء
  • إضافة أعضاء
  • حذف الأعضاء
 الرسائل
  • إنشاء رد على رسالة
  • استرداد ردود الرسائل
  • إرسال رسالة إلى القناة
  • استرجاع الرسائل
 المالكون
  • استرجاع المالكين
  • تعيين المالكين
  • حذف الملاك
 الفرق
  • إنشاء فرق عمل
  • استرجاع الفرق
  • فرق التحديث
 المستخدمون
  • استرجاع المستخدمين
المهارات المخصصة 

احصل على أقصى استفادة من سلاك التكامل الخاص بك من خلال تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ®Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة تطبيقات ومهارات مخصصة للتركيز على حالة التوظيف الرقمي الأكثر أهمية بالنسبة لك. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ®Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.

لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
الأمن والوصول

يستخدم IBM watsonx Orchestrate مصادقة OAuth2 الآمنة للاتصال بـ Microsoft Teams لضمان بقائك وبياناتك في أمان.

 اقرأ الوثائق 
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تستفيد شركة IBM watsonx Orchestrate من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن Watson من تزويد واتسون بالقدرات التي تعتمد عليها.

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