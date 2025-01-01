تعرف على كيفية مساعدة Microsoft Teams و IBM watsonx Orchestrate في تحسين التعاون في مجموعتك لمعالجة الأولويات الرئيسية، مثل تعيين موظف جديد.
يتيح لك Google Drive تخزين جميع سجلات موظفيك في مكان واحد آمن. يضع برنامج IBM watsonx Orchestrate هذه الملفات في متناول يدك، مع أوامر بسيطة بلغة بشرية تمنحك وصولاً فوريًا إلى الوثائق التي تحتاجها الآن.
استخدم ®Orchestrate لترك الأعمال المزدحمة - إعادة جدولة الاجتماعات، وتتبع الأحداث الرئيسية، ومراعاة كل شخص في قائمة - والبدء في العمل الذي تحب القيام به أكثر من غيره.
احصل على أقصى استفادة من سلاك التكامل الخاص بك من خلال تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ®Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة تطبيقات ومهارات مخصصة للتركيز على حالة التوظيف الرقمي الأكثر أهمية بالنسبة لك. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ®Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.
لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
يستخدم IBM watsonx Orchestrate مصادقة OAuth2 الآمنة للاتصال بـ Microsoft Teams لضمان بقائك وبياناتك في أمان.
تستفيد شركة IBM watsonx Orchestrate من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن Watson من تزويد واتسون بالقدرات التي تعتمد عليها.
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