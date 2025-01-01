من خلال تطبيق IBM watsonx Orchestrate التكامل لسلاك، أصبح من السهل التواصل الاجتماعي للعمل والبقاء على اتصال بأهم أولوياتك.
يتيح لك Google Drive تخزين جميع سجلات موظفيك في مكان واحد آمن. يضع برنامج IBM watsonx Orchestrate هذه الملفات في متناول يدك، مع أوامر بسيطة بلغة بشرية تمنحك وصولاً فوريًا إلى الوثائق التي تحتاجها الآن.
استخدم ®Orchestrate لترك الأعمال المزدحمة - إعادة جدولة الاجتماعات، وتتبع الأحداث الرئيسية، ومراعاة كل شخص في قائمة - والبدء في العمل الذي تحب القيام به أكثر من غيره.
احصل على أقصى استفادة من سلاك التكامل الخاص بك من خلال تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ®Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة تطبيقات ومهارات مخصصة للتركيز على حالة التوظيف الرقمي الأكثر أهمية بالنسبة لك. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ®Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.
لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
يمكنك الاتصال ب Slack مباشرةً من صفحة كتالوج مهارات سلاك ®Orchestrate. يستخدم IBM watsonx Orchestrate اتصالاً آمنًا مستندًا إلى OAuth إلى Slack لحماية وصولك.
لربط watsonx Orchestrate بحسابك على Slack، كل ما تحتاج إلى تقديمه هو البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
نصيحة: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى Slack بالفعل في نفس نافذة المتصفح ®Orchestrate, تتصل تكنولوجيا المعلومات بحساب Slack هذا دون مطالبتك باستخدام العنوان الإلكتروني وكلمة المرور. للاتصال بحساب Slack مختلف، قم بتسجيل الخروج من Slack أولاً.
إذا لم يكن لديك حساب على Slack، يمكنك إنشاء حساب لتجربة Slack مجاناً (الرابط موجود خارج ®IBM.com).
تستفيد شركة IBM watsonx Orchestrate من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن Watson من تزويد واتسون بالقدرات التي تعتمد عليها.
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