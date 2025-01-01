التكامل مع Microsoft SharePoint 
مع Microsoft™ SharePoint التكامل مع Microsoft™ SharePoint التكامل مع IBM watsonx Orchestrate ، ستعمل على تبسيط إدارة الملفات والتعاون، مما يوفر الوقت لفرقك للتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا 
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Watson ®رسم توضيحي لـ Sharepoint التكامل
تبسيط إدارة الملفات وتقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً 

عندما يتم دمج IBM watsonx Orchestrate™ مع Microsoft™ SharePoint، يمكنك أتمتة المهام الأساسية والمتكررة والتركيز على العمل المهم. 
حالة الاستخدام التوظيف 

باستخدام أوامر بسيطة تعتمد على اللغة الطبيعية، يمكن لـ ®Orchestrate صياغة توصيفات الوظائف بسرعة من القوالب، وإضفاء الطابع الاجتماعي على إعلانات الوظائف الشاغرة والوظائف الشاغرة في الميدان. ستقضي فرق العمل وقتاً أطول في التعرف على المرشحين الرائعين، ووقتاً أقل في الأعمال الورقية. 

استقطاب المواهب

®تتكامل Orchestrate مع ملفات Sharepoint الإبداعية والقوالب ومشروع سير العمل الإبداعي حتى يتمكن محترفو استقطاب المواهب من تفويض المهام الدنيوية والتركيز على الجهود الاستراتيجية وجهود بناء العلاقات. ®يصل Orchestrate أيضًا إلى أدوات تحليل البيانات في Sharepoint لمساعدتك في رفع مستواك.

مهارات مايكروسوفت شيربوينت  بدلًا من نقل ملفاتك يدويًا في Microsoft SharePoint، ما عليك سوى أن تطلب من ®Orchestrate القيام بتكنولوجيا المعلومات نيابةً عنك. الملفات
  • إنشاء الملفات
  • تنزيل الملفات
  • استرجاع الملفات
  • إعادة تسمية الملفات
  • حذف الملفات
  • تحديث الملفات
 المجلدات
  • إنشاء المجلدات
  • استرداد المجلدات
  • تحديث المجلدات
  • حذف المجلدات
  • مرفقات قائمة العناصر
  • إنشاء المرفقات
  • تنزيل المرفقات
  • استرجاع المرفقات
  • تحديث المرفقات
  • حذف المرفقات
 قائمة العناصر
  • إنشاء العناصر
  • استرجاع العناصر
  • عناصر التحديث
  • حذف العناصر
 القوائم
  • إنشاء قوائم
  • استرجاع القوائم
  • تحديث القوائم
  • حذف القوائم
 المواقع
  • إنشاء المواقع
  • استرجاع المواقع
  • حذف المواقع
  • تحديث المواقع
 المستخدمون
  • استرجاع المستخدمين
المهارات المخصصة 

احصل على أقصى استفادة من SharePoint التكامل الخاص بك من خلال تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ®Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة تطبيقات ومهارات مخصصة للتركيز على حالة التوظيف الرقمي الأكثر أهمية بالنسبة لك. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ®Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.  

لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
الأمن والوصول

®يستخدم Orchestrate مصادقة OAuth2 الآمنة للاتصال بـ Microsoft SharePoint لضمان بقائك أنت وبياناتك في أمان.

 اقرأ الوثائق 
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IBM watsonx Orchestrate يستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن ®Orchestrate من الاستفادة من القدرات التي تعتمد عليها.

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