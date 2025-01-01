عندما يتم دمج IBM watsonx Orchestrate™ مع Microsoft™ SharePoint، يمكنك أتمتة المهام الأساسية والمتكررة والتركيز على العمل المهم.
باستخدام أوامر بسيطة تعتمد على اللغة الطبيعية، يمكن لـ ®Orchestrate صياغة توصيفات الوظائف بسرعة من القوالب، وإضفاء الطابع الاجتماعي على إعلانات الوظائف الشاغرة والوظائف الشاغرة في الميدان. ستقضي فرق العمل وقتاً أطول في التعرف على المرشحين الرائعين، ووقتاً أقل في الأعمال الورقية.
®تتكامل Orchestrate مع ملفات Sharepoint الإبداعية والقوالب ومشروع سير العمل الإبداعي حتى يتمكن محترفو استقطاب المواهب من تفويض المهام الدنيوية والتركيز على الجهود الاستراتيجية وجهود بناء العلاقات. ®يصل Orchestrate أيضًا إلى أدوات تحليل البيانات في Sharepoint لمساعدتك في رفع مستواك.
احصل على أقصى استفادة من SharePoint التكامل الخاص بك من خلال تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ®Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة تطبيقات ومهارات مخصصة للتركيز على حالة التوظيف الرقمي الأكثر أهمية بالنسبة لك. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ®Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.
لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
®يستخدم Orchestrate مصادقة OAuth2 الآمنة للاتصال بـ Microsoft SharePoint لضمان بقائك أنت وبياناتك في أمان.
IBM watsonx Orchestrate يستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن ®Orchestrate من الاستفادة من القدرات التي تعتمد عليها.
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