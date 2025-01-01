قد تستغرق إدارة عملية البيع وقتاً طويلاً للغاية. ولكن مع تولي IBM watsonx Orchestrate المهام الشاقة، يمكن أن يبقى انتباهك في المكان الذي تنتمي إليه المعلومات التكنولوجية: علاقاتك مع عملائك. ®من السهل إعداد Orchestrate، ويمكنه مزامنة البيانات عبر أنظمة متباينين، ويبقي فرق المبيعات على اطلاع دائم من خلال تحديث معلومات العملاء المحتملين القيّمة تلقائيًا.
احصل على أقصى استفادة من SharePoint التكامل الخاص بك من خلال تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ®Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة تطبيقات ومهارات مخصصة للتركيز على حالة التوظيف الرقمي الأكثر أهمية بالنسبة لك. وباستخدام ®Orchestrate SDK، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ®Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.
لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
بيانات العميل ليست فقط مهمة حساسة بالنسبة لعملياتك العملياتية، بل يجب حماية بيانات العملاء. IBM watsonx Orchestrate يسمح لك بالاتصال الآمن بفريق المبيعات باستخدام مصادقة OAuth2. يمكنك تفويض ®Orchestrate عن طريق التسجيل في حساب فريق المبيعات باسم مستخدم وكلمة مرور فريدين.
IBM watsonx Orchestrate يستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن ®Orchestrate من الاستفادة من القدرات التي تعتمد عليها.
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