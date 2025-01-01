IBM watsonx Orchestrate يتكامل مع Oracle HCM للمساعدة في توحيد فرق العمل لديك، وتحسين الموارد البشرية وتنمية أعمالك.
غالبًا ما يعني إنشاء إعلان وظيفة ما انتظار الموافقات، وتعقب مديري التوظيف، وتحديد متطلبات الوظيفة. مع ®Orchestrate و Oracle التكامل في إدارة رأس المال البشري (HCM)، يمكنك نشر إعلانات الوظائف في السوق في وقت أقرب - وجذب انتباه المرشحين الأقوياء.
من خلال Oracle HCM التكامل، يمكن لـ ®Orchestrate مطابقة المرشحين لطلبات الوظائف الشاغرة والتفاعل معهم على نطاق واسع، وإسعادهم مع الحفاظ على تنظيم قاعدة بياناتك.
IBM watsonx Orchestrate يوفر التكامل الآمن والسلس مع Oracle إدارة رأس المال البشري. تتطلب المصادقة على Oracle HCM السحابة من ®Orchestrate اسم المستخدم وكلمة المرور الفريدة الخاصة بك، لذلك تظل بياناتك آمنة.
IBM watsonx Orchestrate تستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّنك من تمكين watsonx من خلال القدرات التي تعتمد عليها.
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