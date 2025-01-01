التوظيف وإعلان الوظائف

غالبًا ما يعني إنشاء إعلان وظيفة ما انتظار الموافقات، وتعقب مديري التوظيف، وتحديد متطلبات الوظيفة. مع ®Orchestrate و Oracle التكامل في إدارة رأس المال البشري (HCM)، يمكنك نشر إعلانات الوظائف في السوق في وقت أقرب - وجذب انتباه المرشحين الأقوياء.