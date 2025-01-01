مع تكامل IBM watsonx Orchestrate™ مع Google Drive، ستعرف أن ملفاتك يتم نسخها احتياطيًا بشكل موثوق ويمكن الوصول إليها.
يتيح لك Google Drive تخزين جميع سجلات موظفيك في مكان واحد آمن. ®يضع Orchestrate هذه الملفات في متناول يدك، مع أوامر بسيطة باللغة البشرية تمنحك وصولاً فورياً إلى الوثائق التي تحتاجها الآن.
®يستطيع Orchestrate الوصول إلى ملفات تخزين الملفات وفتحها لتحريرها ومشاركتها وتوفير الوقت في الأعمال المتكررة وتحسين إنتاجية المتخصصين في استقطاب المواهب، مما يؤدي إلى تعيينات أفضل وتوظيف مرشحين أعلى.
احصل على أقصى استفادة من SharePoint التكامل الخاص بك من خلال تخصيص ما يمكن أن يقدمه لك ®Orchestrate. يمكنك بسهولة تطوير وإضافة تطبيقات ومهارات مخصصة للتركيز على حالة التوظيف الرقمي الأكثر أهمية بالنسبة لك. وباستخدام مجموعة أدوات تطوير البرمجيات watsonx Orchestrate ، يمكن لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك تخصيص ®Orchestrate بشكل أكبر لتناسب احتياجاتك.
لمزيد من المعلومات، اطلع على وثائق IBM watsonx Orchestrate SDK.
IBM watsonx Orchestrate يتصل بشكل آمن بمثيل Workday الخاص بالعميل باستخدام بيانات المجال والمستأجر والمستخدم المعتمد.
يستخدم الاتصال بـ Workday مستخدم نظام التكامل Workday. إذا لم يكن لديك بالفعل مستخدم نظام التكامل جاهزًا، فاعمل مع مسؤول شركتك Workday لإنشاء مستخدم نظام التكامل وتكوينه بسرعة.
IBM watsonx Orchestrate يستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن ®Orchestrate من الاستفادة من القدرات التي تعتمد عليها.
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