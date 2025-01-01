التكامل مع Gmail
مع IBM watsonx Orchestrate'Gmail التكامل في Gmail، يمكنك توفير الوقت من خلال تمرير المهام الشاقة المتمثلة في التواصل مع المرشحين للوظائف وزملاء العمل في البريد الإلكتروني
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التكامل مع رسم توضيحي لـ Gmail
تحسين البريد الإلكتروني الخاص بك 

باستخدام التكامل IBM watsonx Orchestrate التكامل لـ Gmail، يمكنك الجمع بين البحث عن المرشحين للتوظيف في سير العمل الآلي والوصول بسرعة إلى الموظفين المحتملين. 
حالة الاستخدام تحديد مصادر المرشحين 

إن العثور على المرشحين المناسبين والتواصل مع كل متقدم يستغرق وقتاً طويلاً. ®يمكن أن تعمل Orchestrate على تبسيط العملية من خلال أتمتة الردود، مما يوفر الوقت للتركيز على المراجعات للمرشحين والتحضير للمقابلات. 

 العامل الرقمي 

أنجز المزيد في وقت أقصر مع ®Orchestrate. دع عامل البريد الإلكتروني الخاص بك يتعامل مع الأعمال المشغولة - الرد على المرشحين، واسترداد البريد الإلكتروني وحذف البريد الإلكتروني غير الضروري - بينما تقود أنت مبادرات أكثر تعقيدًا. 

مهارات في Gmail الخاص بك  الدردشة مع ®Orchestrate لتفعيل المهارات التي يوفرها Gmail التكامل. من خلال الوصول إلى Gmail، يمكن للعامل الرقمي الخاص بك أتمتة مهام الرد على طلبات المرشحين وتنظيم البريد الإلكتروني الخاص بك، مما يؤدي إلى إنشاء سير العمل بكفاءة أكبر.  رسائل البريد الإلكتروني
  • البريد الإلكتروني الجديد
  • إرسال رسائل البريد الإلكتروني
  • حذف رسائل البريد الإلكتروني
  • استرداد رسائل البريد الإلكتروني
  • تحديث تسميات البريد الإلكتروني
الأمن والوصول

يتيح لك IBM watsonx Orchestrate الاتصال الآمن بـ Gmail باستخدام مصادقة OAuth2. قم بتفويض ®Orchestrate عن طريق التسجيل في حساب Gmail باسم مستخدم وكلمة مرور فريدين. 

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IBM watsonx Orchestrate يستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن ®Orchestrate من الاستفادة من القدرات التي تعتمد عليها.

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