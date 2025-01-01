باستخدام التكامل IBM watsonx Orchestrate التكامل لـ Gmail، يمكنك الجمع بين البحث عن المرشحين للتوظيف في سير العمل الآلي والوصول بسرعة إلى الموظفين المحتملين.
إن العثور على المرشحين المناسبين والتواصل مع كل متقدم يستغرق وقتاً طويلاً. ®يمكن أن تعمل Orchestrate على تبسيط العملية من خلال أتمتة الردود، مما يوفر الوقت للتركيز على المراجعات للمرشحين والتحضير للمقابلات.
أنجز المزيد في وقت أقصر مع ®Orchestrate. دع عامل البريد الإلكتروني الخاص بك يتعامل مع الأعمال المشغولة - الرد على المرشحين، واسترداد البريد الإلكتروني وحذف البريد الإلكتروني غير الضروري - بينما تقود أنت مبادرات أكثر تعقيدًا.
يتيح لك IBM watsonx Orchestrate الاتصال الآمن بـ Gmail باستخدام مصادقة OAuth2. قم بتفويض ®Orchestrate عن طريق التسجيل في حساب Gmail باسم مستخدم وكلمة مرور فريدين.
IBM watsonx Orchestrate يستفيد من مجموعة واسعة من الأدوات التي تستخدمها كل يوم، مما يمكّن ®Orchestrate من الاستفادة من القدرات التي تعتمد عليها.
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