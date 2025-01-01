محادثة وكيل الذكاء الاصطناعي

تتيح ميزة الدردشة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في واتسونكس™ Orchestrate من آي بي إم للمؤسسات تكوين سلوك الوكيل الذي يختار بذكاء أفضل الإجراءات لتلبية احتياجات المستخدمين.

يقوم عامل الذكاء الاصطناعي ®تشغيل وكيل الذكاء الاصطناعي يقوم بتشغيل الدردشة بشكل ديناميكي بطرح أسئلة مختلفة على الموظف، ويحلل الأدوات الموجودة تحت تصرف المعلومات, استكشف الذكاء الاصطناعي المساعدين المصممين للمساعدة في هذا الموضوع المحدد، ويجد المعلومات في المستندات الداخلية، ويرشد المستخدم خلال كل خطوة من خطوات العملية.

يؤدي تقليل عملية اتخاذ القرار وتعزيز إمكانية اكتشاف الأداة المناسبة إلى زيادة إنتاجية الموظفين وتحسين تجربة العمل.