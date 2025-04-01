watsonx.ai يجمع بين التعلم الآلي التقليدي والذكاء الاصطناعي التقليدي الجديد المدعوم من نماذج الأساس إلى منصة قوية تمكّنك من بناء الذكاء الاصطناعي في جزء من الوقت بجزء بسيط من البيانات.
يمكنك من خلال بضعة أسطر من التعليمات فقط تلخيص المحادثات، وتصنيف شكاوى العملاء، وصياغة رسائل مخصصة، واستخراج المعلومات الأساسية وغيرها. استخدم أحدث وأروع موديلات مصدر مفتوح أو اعتمد على أساسنا الموثوق.
لقد قمنا ببناء واحدة من أكبر مجموعات البيانات ذات الصلة بالمؤسسات وفحصناها بعناية من أجل التدريب على نماذجنا
تعد عمليات التدريب النموذجية لدينا من أكثر عمليات التدريب كفاءة ومسؤولية بيئية في مجال الصناعات
قم بضبط نماذجنا باستخدام بيانات مؤسستك؛ حيث تظل بياناتك خاصة وآمنة.
قم بالتجربة مباشرةً من خلال واجهة بدون تعليمات برمجية أو قم بتشغيل سير العمل الكامل مباشرةً في بيئة MLOps الخاصة بك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا ومكتبات Python.
متوفر اليوم Watson Studio ، يجمع بين العمل المفتوح IBM مع أدوات العمل الخاصة بالبيانات القائمة على الرموز البرمجية والمرئية لمساعدتك على بناء وتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي الموثوق بها على أي سحابة بكفاءة.
تشمل القدرات الأساسية MLOps, Decision Optimizationوالنمذجة البصرية، والنمذجة المرئية، ومراجعة اللغة الطبيعية، والتطوير الآلي وحوكمة الذكاء الاصطناعي.