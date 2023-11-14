إن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه القدرة على تعزيز الإنتاجية وإضافة تريليونات من القيمة الاقتصادية. ومع ذلك، تأتي هذه النماذج مصحوبة بتعقيدات ومخاطر جديدة. وبغض النظر عما إذا كنت تستخدم نماذج نماذج الذكاء الاصطناعي العام أو نماذج التعلم الآلي (ML) التقليدية، فإن كل نموذج يحتاج إلى حوكمة.



®IBM watsonx.governance توفر مجموعة الأدوات الخاصة بحوكمة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين خيارات ومرونة في الطراز. يمكن لمجموعة الأدوات هذه