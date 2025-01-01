كيفية بناء روبوت المحادثة المحادثة

روبوت المحادثة المدعوم من IBM watsonx Assistant يمكنه القيام بأكثر من مجرد الدردشة - فهو يقدم إجابات سريعة ودقيقة عبر القنوات الرقمية والصوتية, وقادرون على إتمام المعاملات المعقدة من خلال الاستفادة من أتمتة العمليات الآلية والتكامل الخلفي مع أنظمة الأعمال.

watsonx Assistant مدعوم بنماذج لغوية كبيرة (LLMs) ومزود بنماذج لغوية كبيرة (LLMs) ومزود بنماذج لغوية كبيرة (LLMs) ومزود بميزة معالجة اللغة الطبيعية التي يمكن أن تُسهم في معالجة الطبيعة الفوضوية للتواصل البشري وتمنع وصول المحادثات إلى طريق مسدود محبط.