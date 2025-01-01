دعنا نتشارك! ®IBM watsonx Assistant يقدم الذكاء الاصطناعي الحيني الحيني الرائد في السوق وواجهة مستخدم رمز منخفضة تمكن أي شخص في مجموعتك من إنشاء مساعدين صوتيين ومساعدين للدردشة يقدمون إجابات, وأتمتة المهام وتقديم دعم الخدمة الذاتية للعملاء عبر أي جهاز أو قناة.
مع برنامج الشركاء IBM يمكنك من خلال برنامج شركاء تقديم حلول مدعوم بالذكاء الاصطناعي المبتكرة إلى السوق بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. معًا، نقوم معًا بتصميم الحلول التي تساهم في مواجهة تحديات الأعمال المعقدة, وتسريع وتيرة النمو وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي الحواري عبر حلول عالية التأثير، مثل خدمة العملاء والموارد البشرية والمبيعات والتسويق وغيرها.
بصفتك بائع برمجيات مستقل (ISV) أو مقدمو الخدمات المُدارة (MSP), يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي الاصطناعي الحواري التقنية لبناء حلول مدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك وتسويقها بسهولة وسرعة وكفاءة من حيث التكلفة.
استبق التحديات مع حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديرة بالثقة. وسنتعاون معًا بشكل وثيق مع العملاء لتحديد وتنقيح التضمين الذي يلبي احتياجات العمل المحددة بشكل فعال. كشريك يمكنك إرفاق خدمات إعادة بيع مساعد watsonx Assistant للحصول على قيمة مضافة.
يعد شركاء الخدمة ضروريين لتقديم الذكاء الاصطناعي الحواري التقنية للعملاء ومساعدتهم على تسريع عملية التبني. تتمتع شركة IBM بسجل حافل من التعاون مع شركات تكامل الأنظمة (SIs) والشركات الاستشارية لبناء مراكز التميز التي تزيد من القيمة للعملاء.
نحن في IBM نستمر في إقامة شراكات جديدة مع رواد الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم لتعزيز الابتكار ودفع حدود التقنية وإنشاء شراكات جديدة Business Solutions. نحن نتشارك مع شركات رائدة في مجال التكنولوجيا التقنية التي تقدم تكاملًا سلسًا لتسريع عملية التكامل بين العملاء وتوسيع نطاق استخدام الاستثمارات الحالية في مجال التقنية.
تمتع بالوصول إلى الخبرة الفنية والأدوات والمواد التعليمية الشاملة التي تحتاجها - احصل على شارات الكفاءة والحوافز كلما ارتقيت في مستواك.
احصل على ميزة تنافسية وانطلق إلى السوق بشكل أسرع من خلال منصتنا التسويقية الأتمتة وبرامج توليد الطلب وصناديق التسويق المشترك.
التغلب على التحديات، وتنفيذ الحلول بفعالية، والتمييز بين الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وتعظيم القيمة التي تحصل عليها من شريك IBM Partner Plus™.